کراچی میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ
محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں 7 سے 11 ستمبر تک بارشوں کی پیشگوئی کردی ہے جبکہ شہر قائد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کردیا۔
محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیشگوئی کردی ہے۔ ادارے کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا ایک دباؤ موجود ہے اور یہ سسٹم 7 سے 11 ستمبر کے دوران سندھ پر اثرانداز ہوسکتا ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس سسٹم کے تحت سندھ میں معتدل سے تیز بارش کا امکان ہے جبکہ اس دوران کراچی میں بھی بارش متوقع ہے۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر شہر قائد میں بارش تیز ہوئی تو اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی پیدا ہوسکتا ہے۔ عوام کو احتیاط برتنے اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی ایم اے) نے اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کردیا ہے۔
الرٹ کے مطابق آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع ہے، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، شیخوپورہ، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، فیصل آباد، سرگودھا، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک اور ملتان میں بارش کا امکان ہے۔
اسی طرح خانیوال، بہاولنگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈی جی خان، راجن پور اور دیگر علاقوں میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں بارش کا امکان ہے۔
ترجمان این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارشیں پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں میں مسائل بڑھا سکتیں ہے، شہری دریاؤں، ندیوں اورنالوں سے دور رہیں۔
اس حوالے سے این ڈی ایم اے کی تمام متعلقہ ادارے حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کردی۔
