جمعرات, ستمبر 04, 2025  
10 Rabi ul Awal 1447  
پاکستان ریلوے نے سیلاب کے باعث 2 ٹرینیں معطل کردیں

معطل کی گئی ٹرینوں کے مسافروں کو دیگر ٹرینوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، ریلوے حکام
حمنہ نثار
شائع 03 ستمبر 2025 02:15pm
پاکستان

پاکستان ریلوے نے ملک بھر میں حالیہ مون سون بارشوں اور سیلابی صورت حال کے باعث 2 ٹرینیں معطل کردی ہیں۔

ترجمان کے مطابق پاکستان ریلوے نے مسافروں کی کم تعداد کے باعث 2 ٹرینں کی معطل کی ہیں، ٹرینیں مون سون بارشوں اور سیلابی صورت حال کے باعث معطل کی گئیں۔

ریلوے حکام کے مطابق کراچی سے لاہور قراقرم ایکسپریس آج منسوخ رہے گی، کراچی سے پشاور خوشحال خان خٹک ایکسپریس 4 ستمبر تک معطل رہے گی۔ اسی طرح کراچی سے لاہور شاہ حسین ایکسپریس 6 ستمبر تک معطل رہے گی۔

ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ معطل کی گئی ٹرینوں کے مسافروں کو دیگر ٹرینوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔

