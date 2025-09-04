پیوٹن سے ملاقات کے بعد کم جانگ کی کرسی کی صفائی، ڈی این اے کے ثبوت مٹا دیے گئے، ویڈیو وائرل
بیجنگ میں شمالی کوریا کے سربراہ اور روسی صدر کے درمیان 2 گھنٹے سے زائد ملاقات کے بعد کِم جونگ کے سیکیورٹی عملے کی صفائی کرتے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پر سوشل میڈیا صارفین حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔
روسی صدر کے ساتھ مذاکرات کے دوران کم جونگ جس کرسی پر بیٹھے تھے، ملاقات کے اختتام کے بعد کِم کی کرسی اور ٹیبل کی سیکیورٹی عملے نے مکمل صفائی کی یہاں تک کہ ان کی ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس جس میں شمالی کوریا کے سربراہ نے پانی پیا تھا وہ تک اٹھا لیا گیا۔
کریملن کے رپورٹر الیگزینڈر یونسشیف کے دعوے کے مطابق کم جونگ کے دو معاونین کو میٹنگ روم میں رکھی ہر اُس چیز کو صاف کرتے ہوئے دکھایا گیا جس کو شمالی کوریا کے سپریم لیڈر نے ہاتھ لگایا تھا۔
کریملن رپورٹر الیگزینڈر نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ موجود سیکیوٹی عملے نے کم کی موجودگی کے تمام نشانات کو احتیاط سے مٹا دیا۔
اگرچہ کم اور پیوٹن کے درمیان دوستی کا تاثر نمایاں تھا، تاہم اس ویڈیو نے ایک بار پھر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ شمالی کوریا اپنے رہنما کی صحت اور سیکیورٹی کے بارے میں کس قدر محتاط ہے۔
مبصرین کے مطابق یہ اقدامات غیر ملکی انٹیلی جنس ایجنسیوں کی جاسوسی سے بچنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔
جاپان کے اخبار نکّئی نے جنوبی کوریا اور جاپان کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ کم جونگ اُن بیجنگ کے سفر کے دوران اپنی مخصوص سبز رنگ کی بکتر بند ٹرین میں ذاتی ٹوائلٹ ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ صحت سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات غیر ملک کے ہاتھوں میں نہ جا سکیں۔
امریکا میں قائم اسٹِمسن سینٹر سے تعلق رکھنے والے شمالی کوریا کے امور کے ماہر مائیکل میڈن کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات کم کے والد کم جونگ اِل کے دور سے ہی رائج ہیں۔
انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاص ٹوائلٹ اور کوڑا کرکٹ، فضلہ، اور سگریٹ کی باقیات جمع کرنے والے بیگ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ کوئی غیر ملکی ایجنسی چاہے ان سے کتنے ہی اچھے تعلقات کیوں نہ ہوں، ان اشیاء سے سیمپل حاصل نہ کر سکے اور ان کا تجزیہ نہ کرے۔
یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب کم کے سیکیورٹی پروٹوکول اس قدر سخت دیکھے گئے ہوں۔ 2019 میں امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہنوئی میں ہونے والی ملاقات کے بعد کم کی سیکیورٹی عملے کو ہوٹل کے کمرے کی کئی گھنٹے تک صفائی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، حتیٰ کہ کم کے استعمال شدہ بیڈ کا گدا تک باہر لے جایا گیا تھا۔
اسی طرح 2018 میں جنوبی کوریا کے صدر مون جائے اِن کے ساتھ ملاقات سے قبل، شمالی کوریا کے سیکیورٹی اہلکاروں نے کم کی کرسی اور میز پر سینیٹائزر چھڑک کر انہیں صاف کیا تھا۔
2023 میں ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران بھی شمالی کوریا کے سربراہ کی کرسی کو پہلے سینیٹائزر سے صاف کیا گیا، اور پھر ایک محافظ نے میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے کرسی کا اچھی طرح جائرہ لیا تھا۔