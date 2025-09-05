’بالی ووڈ کی کمی محسوس ہوتی ہے‘، عاطف اسلم کا اعتراف
پاکستان کے مشہور گلوکار عاطف اسلم کو کہنا ہے کہ انہیں آج بھی بالی ووڈ کی یاد آتی ہے۔
عاطف اسلم کا شمار پاکستان کے ان چند فنکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے وطن میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی آواز کا لوہا منوایا ہے۔ وہ اپنی دلنشین آواز اور شاندار اونچے سُروں کی بدولت دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد 10.7 ملین سے زائد ہے، جو ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
حالیہ دنوں میں عاطف مسلسل پاکستان اور بیرونِ ملک کنسرٹس سے مداحوں کو محظوظ کر رہے ہیں۔ عاطف اسلم کینیڈا کے دورے پر ہیں جہاں وہ لگاتار کنسرٹس کر رہے ہیں۔
اسی دوران انہوں نے معروف بھارتی نژاد کینیڈین میزبان اور صحافی فریدون شہریار کو انٹرویو دیا۔ اس گفتگو میں انہوں نے پہلی بار کھل کر اعتراف کیا کہ وہ بولی وڈ کو یاد کرتے ہیں۔
عاطف اسلم نے کہا، پاکستان میں وسائل کی کمی ہے اور بڑے گلوکاروں کے نام بھی زیادہ نہیں۔ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بولی وڈ تک پہنچایا۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں دنیا کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر چمکا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مجھے بولی وڈ یاد آتا ہے۔ آٹھ، دس سال ہو گئے ہیں، وہاں پرفارم کرنے، اسٹوڈیوز میں ریکارڈنگ کرنے اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کو دل کرتا ہے۔ میں وہاں جا نہیں سکتا ہوں لیکن اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ تاہم خوشی ہے کہ آج موسیقی دنیا بھر میں پھل پھول رہی ہے۔
عاطف نے دبئی میں وشال شیکھر کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی یاد کیااور اپنے اس مشہور گانے کے بارے میں بھی بتایا جو انہوں نے سلمان خان کے لیے گایا۔
میں دبئی میں وشال شیکھر کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھے نچلے سُروں میں گانے کو کہا۔ سب میری اونچی آواز کے عادی تھے لیکن جب میں نے مدھم آواز میں گایا تو نیا جادو پیدا ہوا۔ نغمے کے بول بھی کمال کے تھے۔ سلمان خان کے لیے گانا ہمیشہ خوشی کی بات ہے، وہ شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔
جہاں ایک طرف مداحوں نے عاطف کی اس کھلے دل سے کی گئی باتوں کو پسند کیا، وہیں سوشل میڈیا پر کئی صارفین نے ناراضگی بھی ظاہر کی۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستانی فنکار بولی وڈ کی تعریف کرنے سے باز نہیں آتے۔ کچھ صارفین نے عاطف اسلم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ عاطف اسلم کو عدنان سمیع کی طرح بھارتی شہریت لے لینی چاہیے۔