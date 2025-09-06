لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, ستمبر 07, 2025  
13 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

اسلام آباد اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری

آئندہ 2 سے 6 گھنٹے کے دوران ہونے والی شدید بارشیں اربن فلڈنگ کا سبب بن سکتی ہیں، این ڈی ایم اے
asif-naveed آصف نوید
شائع 06 ستمبر 2025 09:33pm
پاکستان

نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے اسلام آباد اور شمالی پنجاب کے مختلف علاقوں کے لیے اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا۔ آئندہ 2 سے 6 گھنٹے کے دوران شدید بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیرِ آب آنے کا خدشہ ہے۔

الرٹ میں کہا گیا ہے کہ مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم اور قریبی علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں، جو گرج چمک، آسمانی بجلی اور طوفانی بارشوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت سے بننے والا طاقتور بادلوں کا سسٹم لینڈ سلائیڈنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس سے پہاڑی علاقوں میں کمزور انفرااسٹرکچر اور بجلی کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔

AAJ News Whatsapp

نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے شہریوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ کمزور عمارتوں، درختوں اور کھلے مقامات سے دور رہیں، گاڑیاں محفوظ جگہوں پر پارک کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔

ادارے نے متعلقہ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے، تاکہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔

heavy rains

NDMA Alert

in Islamabad

and most districts of Punjab

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین