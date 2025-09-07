لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, ستمبر 07, 2025  
13 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

دو بچوں کی ماں نے باڈی بلڈنگ چیمپین بن کر سب کو حیران کر دیا!

شوہر نے طلاق دے دی مگر شہناز نے ہمت نہیں ہاری، عالمی اور ایشین مقابلوں میں تمغے جیت لیے
ویب ڈیسک
شائع 07 ستمبر 2025 12:28am
کھیل

بھارتی ریاست تامل ناڈو سے تعلق رکھنے والی دو بچوں کی ماں شہناز بیگم کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور باڈی بلڈنگ کے میدان میں کئی عالمی اور ایشین مقابلوں میں تمغے جیت لیے۔

باڈی بلڈر شہناز بیگم کا تعلق چنائی کے کوڈونگائیور سے ہے۔ انہوں نے اپنا گریجویشن مکمل کر لیا ہے اور اب جم جا کر باڈی بلڈنگ کے شعبے میں نام کمایا ہے۔ خاص طور پر دو بچوں کی ماں بننے کے بعد۔ باڈی بلڈنگ میں ان کی کامیابیوں نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔

شہناز کو باڈی بلڈنگ میں دلچسپی اپنے والد جعفر پاشا سے ملی، کیونکہ وہ بھی باڈی بلڈنگ میں بہت سے تمغے جیت چکے ہیں۔ اب ان کی بیٹی اپنے والد کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں اپنا نام بنا رہی ہے۔

AAJ News Whatsapp

شہناز بیگم نے 2018 میں ‘مس چنئی باڈی بلڈنگ’ اور 2019 میں ‘مس انڈیا باڈی بلڈنگ’ کا خطاب حاصل کیا، جبکہ 2024 میں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیت کر سمیت دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔

انہوں نے کہا کہ اپنے ٹریننگ شیڈول اور ڈائیٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے شہناز نے کہا ”شروع میں میں صبح ایک گھنٹہ اور شام کو ایک گھنٹہ ٹریننگ کرتی تھی۔ لیکن اب تقریباً صبح ایک سے تین گھنٹے اور شام میں ایک سے تین گھنٹے تک ٹریننگ ہوتی ہے۔“

انہوں نے بتایا کہ ”میں خوراک اور پانی کی صحیح مقدار لیتی ہوں۔ لیکن مقابلے کے دوران یہ شیڈول بدل جاتا ہے۔ سخت تربیت کی وجہ سے، میرے پاس گھر پر گزارنے کے لیے بہت کم وقت رہتا ہے۔ اگر میں گھر پر رہتی ہوں تو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔“

شہناز بیگم کہتی ہیں کہ “میرے رشتہ دار مجھے مشورے کے نام پر طعنے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ عورتیں باڈی سوٹ کیوں پہنتی ہیں؟ جم جانا کیا ضروری ہے؟ کچھ اور کرو ، بچوں کی پرورش کرو۔ ان تکلیف دہ طعنوں کے باوجود، میں نے ہمت نہ ہارے تربیت جاری رکھی اور 2024 میں ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتا۔

شہناز نے کہا، ”میں نے اس سال بنکاک میں ہونے والی 57ویں مسٹر ایشیا چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتا اور میرا اگلا ہدف عالمی سطح پر گولڈ میڈل حاصل کرنا ہے۔“

Tamil Nadu

Shahnaz Begum

mother of two

winning medals

in bodybuilding

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین