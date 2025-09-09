مشی خان نے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے لیا
پاکستان کی معروف اداکارہ، اینکر اور سوشل ورکر مشی خان نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سماجی مسائل پر آواز اٹھانے کا سلسلہ فی الوقت روک دینے کا اعلان کردیا ہے۔
مشی خان ہمیشہ عوامی مسائل پر کھل کر بات کرتی رہی ہیں خواہ وہ معاشرتی انصاف ہو ، جانوروں کے حقوق ہوں ، لاقانونیت یا عام عوامی معاملات ان کی بے باکی اور سچائی کو مداحوں کی ایک بڑی تعداد نے ہمیشہ سراہا ہے۔ لیکن ان کے موجودہ فیصلے نے سب کو حیران کردیا ہے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے معاشرتی مسائل پر ویڈیوز اور تنقید کرنا چھوڑ رہی ہیں۔ کیونکہ انہیں یقین ہے کہ معاشرے میں بہتری کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔
سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں مشی خان نے کہا، میں برسوں سے ظلم اور ناانصافی پر آواز اٹھا رہی ہوں، مگر حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہورہے ہیں اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آرہی ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار معاشرتی مسائل دیکھ کر اور ان پر بولنے سے میرا ذہن تھک چکا ہے ۔ اس وقت میرے لیے اپنی زندگی اور سکون زیادہ اہم ہے اس لیے میں اب اپنے لیے وقت نکالنا چاہتی ہوں۔
انہوں نے مزید کہا، اب میری پہلی ترجیح میری صحت ہے کیونکہ انسان کے لیے اپنی ذات پر توجہ دینا بھی ضروری ہے اورمیں کچھ عرصے کے لیے صرف اپنی ذات پر توجہ دوں گی۔
مداحوں نے اس فیصلے پر ملا جلا ردعمل دیا ہے۔ کچھ نے ان کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ، ”اپنی ذات کو ترجیح دینا سب سے اہم ہے، آپ نے درست قدم اٹھایا ہے۔“
ایک صارف نے لکھا کہ، ”صحت ہے تو سب کچھ ہے گو ہمیں آپ کی غیر موجودگی کا احساس رہے گا۔“
کچھ لوگوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا کہ ایک مضبوط اور بے خوف آواز خاموش ہو رہی ہے۔