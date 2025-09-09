بھارتی آبی جارحیت تھم نہ سکی: پہلے سے بھپرے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں مزید طغیانی آگئی
بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ نہ تھم سکا، جس کے باعث سیلابی صورتحال مزید سنگین ہوگئی ہے۔ پہلے سے بھپرے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں مزید طغیانی آگئی ہے۔
ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا اور شیرشاہ کے مقام پر بریچنگ پوائنٹس کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ پانی مزید بڑھنے پر پہلے شیر شاہ بند پر شگاف ڈالا جائے گا۔ جس کے باعث پہلے سیلاب میں ڈوبی تحصیل شجاع آباد کے مزید موضاجات اور بستیاں متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے۔
شجاع آباد اور جلالپور پیروالا کی بستیاں سیلاب کی نذرہوگئیں۔ گنڈا سنگھ اور ہیڈ سلیمانکی پر بھی پانی کی سطع میں اضافہ جاری ہے۔
دریائے چناب کا ریلہ ملتان کی طرف بڑھنے لگا، شیر شاہ اور اکبر فلڈ بند پر پانی کا دباؤ برقرار ہے۔ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پر بریچنگ پوانٹس تاحال قائم ہیں۔
جلالپور پیروالا میں سیلاب نے تباہی مچادی ہے جس کے باعث مسجد سمیت کئی گھر پانی میں ڈوب گئے جبکہ متعد کچے مکانات منہدم ہوگئے، اور متعددعلاقوں میں ریسکیو ٹیم تاحال نہ پہنچ سکی جس سے شہری پریشان ہوگئے۔
ادھر مظفرگڑھ دریائے چناب میں پانی کی سطح مزید بڑھنے لگی ہے جہاں سیلاب نے 138 مواضات کو ڈبو دیا جس کے باعث ایک لاکھ 12 ہزار لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ 90 ہزار کے قریب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرگئے ہیں۔
قصور گنڈا سنگھ کے مقام پردریائے ستلج میں پانی کی سطح 2 لاکھ 60 ہزارہو گئی ہے۔ پانی نے دریائے کنارے آباد 120 دیہات ڈبو دیئے ہیں جس کے باعث 20 ہزار متاثرین کو ریسکیو کرلیا گیا ہے۔
اوکاڑہ دریائے ستلج ہیڈ سلیمانی کے مقام پر ایک لاکھ 37 سے زائد کا ریلا گزرنے لگا ہے۔ دریائے ستلج اور راوی کے اطراف 36 دیہات سمیت 160 آبادیاں تاحال زیر آب ہیں۔
لیاقت پور دریائے چناب میں انہتائی اونچے دریجے کا سیلاب ہے جہاں ٹبی جھلن، بیٹ امام بخش ماچھی، بیٹ جھلن میں 5 ہزار کے قریب لوگ پھنس گئے ہیں۔
وہیں کبیروالا میں دریائے راوی بھپرنے سے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ مائی صفورا بند توڑے جانے کے بعد لوگ بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پرمجبور ہیں۔
ساہیوال دریائے راوی میں پانی کی سطح بتدریج کم ہونے لگی ہے، مہر شاہ کے مقام پر خیمہ بستی قائم کردی گئی ہے۔
ہیڈ پنجند علی پور میں دریائے ستلج اور دریائے چناب کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچادی ہے جس سے چوکی گبول کی تین ہزار گھروں پر مشتمل آبادی سیلاب کی لپیٹ میں آگئی ہے اور ہزاروں لوگ قیمتی سامان اور جانوروں کے ساتھ سیلاب میں پھنس گئے ہیں۔
بھارت کا الرٹ
سیلابی صورتحال پر بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو معلومات فراہم کرتے ہوئے آگاہ کیا، جس کے بعد صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) پنجاب نے دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا الرٹ جاری کیا ہے۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق ہریکے اور فیروزپور ڈاؤن اسٹریم میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سول انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر متعلقہ محکمے الرٹ ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے شہریوں کی جان ومال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔
ادھر پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) پنجاب کے مطابق بالائی علاقوں میں بارشوں سے دریاؤں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور دریائے چناب میں پنجند کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔
پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال
پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار ہے، بالائی علاقوں میں بارشوں سے دریاؤں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔
ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا ہے کہ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 2 لاکھ 61 ہزار کیوسک ہے۔
جبکہ سلیمانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سلیمانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 37 ہزار کیوسک ہے۔
دریائے چناب
ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 69 ہزار کیوسک ہے، دریائے چناب، خانکی ہیڈ ورکس کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔
خانکی ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 8 ہزار کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں قادر اباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، دریائے چناب، قادرآباد پر پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 20 ہزار کیوسک ہے۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب ہیڈ تریموں پر پانی کا بہاؤ 4 لاکھ 16 ہزار کیوسک ہے، پنجند کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کا بہاؤ 4 لاکھ 52 ہزار کیوسک ہے۔
دریائے راوی
پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 28 ہزار کیوسک ہے، شاہدرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 59 ہزار کیوسک ہے۔
دریائے راوی بلوکی ہیڈ ورکس پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 4 ہزار کیوسک ہے۔
دریائے راوی ہیڈ سدھنائی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 1 لاکھ 35 ہزار کیوسک ہے۔
ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر تمام محکمے الرٹ ہیں اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔