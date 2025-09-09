لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 09, 2025  
15 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

میکسیکو میں خوفناک حادثہ: بس ٹرین سے ٹکرا گئی، 10 افراد جاں بحق 61 زخمی

میکسیکو میں بسیں آمدورفت کا بڑا ذریعہ ہیں کیونکہ مسافر ٹرینوں کی تعداد محدود ہے۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 09 ستمبر 2025 12:50pm
دنیا

میکسیکو کے وسطی علاقے میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا جہاں ایک مال بردار ٹرین سے ڈبل ڈیکر بس ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 10 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ کم از کم 61 زخمی ہوئے۔

عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ریلوے حکام نے بتایا کہ بس نے چلتی ٹرین کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی جس کے باعث یہ ٹکر ہوئی۔ کمپنی نے متاثرہ خاندانوں سے افسوس کا اظہار کیا اور ڈرائیوروں سے اپیل کی کہ ریلوے کراسنگ پر لگے اشاروں اور اسٹاپ آرڈرز کی پابندی کریں۔

AAJ News Whatsapp

تصاویر میں دیکھا گیا کہ بس کی اوپری منزل کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوراً علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ حادثہ میکسیکو سٹی سے تقریباً 115 کلومیٹر شمال مغرب میں اَٹلاکومولکو اور ریاست مِچوآکان کے شہر ماراواتیو کے درمیان صنعتی علاقے میں پیش آیا۔

ریاستی اٹارنی جنرل کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 7 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ کئی کو اسپتال سے فارغ بھی کر دیا گیا۔

میکسیکو اور لاطینی امریکا میں بس حادثات عام ہیں۔ صرف 2023 میں وفاقی شاہراہوں پر 12 ہزار سے زائد حادثات ہوئے جن میں تقریباً 1,900 اموات اور 6,400 زخمی ریکارڈ کیے گئے۔

فروری میں بھی ایک بڑا حادثہ پیش آیا تھا جب جنوبی میکسیکو میں ایک بس ٹریلر سے ٹکرا کر جل گئی تھی، جس میں 40 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔

میکسیکو میں بسیں آمدورفت کا بڑا ذریعہ ہیں کیونکہ یہاں مال بردار ٹرینیں تو عام ہیں لیکن مسافر ٹرینوں کی تعداد محدود ہے۔ موجودہ حکومت ملک میں مسافر ریل نیٹ ورک کو بڑھانے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے تاکہ مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑا جا سکے۔

Double Decker Bus

Mexican train

hits

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین