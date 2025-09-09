لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 09, 2025  
15 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

وفاقی حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ

فصلوں اور مویشیوں کے نقصان کے ازالے کے لیے کسان پیکج لانے کا بھی فیصلہ
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 09 ستمبر 2025 02:36pm
پاکستان

وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بلوں میں بڑے ریلیف دینے پر غور شروع کردیا ہے۔ ابتدائی طور پر متاثرہ علاقوں کے بجلی بلوں پر ٹیکسز معاف کرنے کی تجویز زیر غور ہے جب کہ فصلوں اور مویشیوں کے نقصان کے ازالے کے لیے کسان پیکج لانے کا بھی فیصلہ کرلیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق حکومت بجلی کے بلوں سے جنرل سیلز ٹیکس، ایف سی سرچارج اور فکس چارجز ختم کرنے پر غور کررہی ہے۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر جی ایس ٹی اور ایکسائز ڈیوٹی کے خاتمے سمیت انکم ٹیکس اور ریٹیلر سیلز ٹیکس ختم کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ بجلی بلوں میں ریلیف وفاقی حکومت دے گی جبکہ لینڈ ریونیو صوبائی حکومت معاف کرے گی۔

وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے تصدیق کی ہے کہ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب زدہ علاقوں کا سروے 7 سے 10 دنوں میں مکمل کرلیا جائے گا جس کے بعد کسان پیکج کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔

AAJ News Whatsapp

رانا تنویر کے مطابق سیلاب سے فصلوں کو ابتدائی طور پر ایک سے تین فیصد تک نقصان ہوا ہے تاہم گجرانوالہ ڈویژن سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں فصلوں کا 18 فیصد تک نقصان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فصلوں میں سب سے زیادہ نقصان چاول کی کاشت کو ہوا ہے۔

وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کے اضافی بلوں کا نوٹس لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ بل ہیں جو پہلے ہی پرنٹ ہوچکے ہیں، لیکن حکومت متاثرین کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کررہی ہے۔

flood victoms

electricity bill

Pakistan Floods

Floods 2025

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین