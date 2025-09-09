لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 09, 2025  
16 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

9 مئی کے ایک اور کیس میں شاہ محمود بری، یاسمین راشد اور دیگر کو 10، 10 سال قید کی سزا

عدالت نے روبینہ جمیل سمیت 21 افراد کو مقدمے سے بری کر دیا۔
احسان احمد
شائع 09 ستمبر 2025 07:55pm
پاکستان

لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں بری کر دیا جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کو 10،10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔

منگل کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے جناح ہاؤس کے قریب سرکاری گاڑی جلانے سے متعلق 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ سنادیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے کئی اہم رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔

عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چوہدری کو 10،10 سال قید کی سزا سنا دی۔

اس کے علاوہ عدالت نے میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ کو بھی 10،10 سال قید جبکہ خدیجہ شاہ کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔

فیصلے کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے میاں محمود الرشید سمیت 39 ملزمان کا ٹرائل مکمل کیا، جن میں سے 18 کو قید کی سزائیں سنائیں جبکہ روبینہ جمیل سمیت 21 افراد کو مقدمے سے بری کر دیا گیا۔

واضح رہے کہ اس سے قبل انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ شیر پاؤ پل کیس میں شاہ محمود قریشی کو بری جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان کو 10،10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔

Shah Mehmood Qureshi

Yasmeen Rashid

Yasmin Rashid

ejaz chaudhry

Jinnah House Attack

9 May riots

9 May Cases

9 may case

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین