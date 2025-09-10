حدیقہ کیانی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کاموں میں پیش پیش
پاکستان شوبز انڈسٹری کی نامور گلوکارہ اوراداکارہ حدیقہ کیانی اپنی لازوال گائیکی اورعمدہ اداکاری کے باعث پاکستان شوبز انڈسٹری میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ تاہم فنکارانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ سماجی خدمات میں بھی ان کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔
قدرتی آفات کے وقت وہ ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال 2005 کے زلزلے کے بعد سامنے آئی، جب انہوں نے ایک متاثرہ خاندان کے بچے کو گود لیا، جو آج اپنی والدہ کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے سماجی کاموں میں ان کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے۔
سال 2022 میں ملک کو درپیش شدید سیلاب نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا۔ اس مشکل گھڑی میں حدیقہ کیانی نے ایک بار پھر انسانیت کی شاندار مثال قائم کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کے لیے نئے گاؤں اور مساجد تعمیر کرنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے اس اقدام کو عوام اور مداحوں کی جانب سے بے پناہ سراہا گیا۔
حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہ کاریوں کے بعد بھی حدیقہ کیانی متاثرین کو سہارا دینے میں پیش پیش ہیں۔ وہ خود متاثرہ علاقوں میں جا کر متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر رہی ہیں اور انہیں ابتدائی طبی امداد، کھانے پینے کا سامان اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کر رہی ہیں۔
حالیہ دنوں انہوں نے ضلع قصور سے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ متاثرہ افراد سے مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ویڈیوز میں انہیں بازار سے سیلاب متاثرین کے لیے ضروری سامان خریدتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس خدمت کو ذاتی طور پر انجام دے رہی ہیں۔
مداحوں کی جانب سے حدیقہ کیانی کو بے حد دعائیں دی جا رہی ہیں۔ ایک صارف نے لکھا: “میں نے آپ کو کبھی گلوکاری کے لیے نہیں فالو کیا بلکہ آپ کی انسانیت کی خدمت نے میرا دل جیتا ہے۔” ایک اور نے کہا: “آپ پاکستان کی اصل پہچان ہیں۔”
جبکہ کئی مداحوں نے ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے دعا کی کہ اللہ انہیں صحت اور مزید ہمت عطا کرے تاکہ وہ اپنی خدمتِ انسانیت کا سفر جاری رکھ سکیں۔
حدیقہ کیانی کے ساتھ ساتھ پاکستان شوبز کے دیگر فنکار بھی سیلاب متاثرین کی مدد میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق قومی کرکٹر اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے بانی نے فلڈ زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور متاثرین میں ریلیف سپلائیز تقسیم کیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے بونیر ضلع میں۔
مزید برآں، پی ایس ایل کے سابق اور موجودہ کھلاڑیوں کے ساتھ ایک چیریٹی ٹی-20 میچ بھی منعقد کیا گیا تاکہ فنڈز جمع کیے جا سکیں۔
سابق بین الاقوامی کرکٹر احمد شہزاد نے اپنے فاؤنڈیشن کے تحت باجوڑ کے سیلاب متاثرین میں 35 دن کا راشن تقسیم کیا۔
پشاور میں مختلف شعبۂ فن سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے آرٹسٹ ایکشن فاؤنڈیشن (اے اے ایف) کے پلیٹ فارم پر ایک ریلیف کیمپ قائم کیا۔ جہاں سے بنّر، سوات، شانگلہ اور مانسہرہ کے متاثرین کے لیے امدادی اشیاء اکٹھی کی گئیں۔ اس مہم میں ٹی وی، ریڈیو، فلم، اسٹیج اور تھیٹر سے وابستہ فنکار شریک رہے، جنہوں نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود انسانیت کے اس مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔