کراچی میں کل سے اب تک زیادہ بارش کہاں ہوئی؟ اعداد و شمار جاری
کراچی میں کل صبح 11 بجے سے آج صبح 8 بجے تک ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کردیے گئے ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 130 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، اس کے علاوہ نارتھ کراچی میں 72 اور کورنگی میں 70 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
ڈیفنس فیز 7 میں 70، گلشن حدید میں 69 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، پی اے ایف فیصل بیس پر 55، ناظم آباد میں 54، کیماڑی میں 52 اور سعدی ٹاؤن میں 51 ملی میٹر بارش ہوئی۔
اس کے علاوہ گلشن معمار میں 48 اورنگی ٹاؤن میں 47، اولڈ ایریا ایئرپورٹ پر 47، بحریہ ٹاؤن میں 45، یونیورسٹی روڈ پر 44 اور پی اے ایف مسرور بیس پر41 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
اعداد و شمار کے مطابق جناح ٹرمینل پر سب سے کم 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
سندھ میں کہاں کتنی بارش ہوئی؟
دوسری جانب محکمہ موسمیات نے سندھ کے مختلف شہروں میں اب تک ہونے والی بارش کے اعداد و شمار بھی جاری کردیے ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق سب زیادہ بارش ٹھٹھہ میں 110، پڈعیدن میں 63، خیرپور میں 45، مٹھی میں 19، چھور میں 17 اور سکرنڈ میں 16 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
اس کے علاوہ تھر پارکر میں 15، روہڑی میں 14، سکھر میں 13، لاڑکانہ اور حیدر آباد میں 11،11 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔
کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا امکان
دوسری جانب کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش کا امکان ہے۔
ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق مون سون کا سسٹم ڈپریشن کی صورت میں موجود ہے، جس کا مرکز 60 کلو میٹر کراچی کے مغرب میں ہے۔
ترجمان نے بتایا کہ آئندہ چند گھنٹوں میں ڈپریشن ہوا کے دباؤ میں تبدیل ہوگا، تاہم بارش برسانے والے شدت کے بادل شہر کے مغرب میں موجود ہیں۔
اس کے علاوہ ترجمان محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ آج دوپہرکراچی کے مغربی اور جنوبی علاقوں میں کہیں کہیں موسلادھاربارش ہوسکتی، کراچی میں ہلکی اور معتدل بارش کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا۔
ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کا اثرکراچی، جامشورو، ٹھٹھہ اور سجاول میں رہے گا، سندھ کے دیگر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، کل کراچی میں موسم جزوی ابرآلود اور ہلکی بارش ہوسکتی ہے۔
محکمہ موسمیات نے کراچی کے درجہ حرارت کے حوالے سے بتایا کہ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 سے 29 ڈگری تک رہنےکا امکان ہے، ہوا میں نمی کا تناسب 92 فیصد ہے اور جنوب مشرق سے ہوائیں 15 کلو میٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔