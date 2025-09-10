سرحد پر غیرقانونی کراسنگ کے دوران ایرانی فورسز کی فائرنگ سے 6 افغان تارکین وطن ہلاک
غیر قانونی طور پر بارڈر کراسنگ کے دوران ایرانی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 6 افغان تارکین وطن ہلاک ہوگئے ہیں۔
دنیا کے تمام ممالک میں غیر قانونی تارکین وطن اور باڈر کراسنگ کے حوالےسےانتہائی سخت قوانین موجود ہیں۔
ہیومن رائٹس آرگنائزیشن حال وش کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سرحد کو پار کرنے کی کوشش میں افغان تارکین وطن پر ایرانی سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 6 افغان تارکینِ وطن ہلاک اور متعدد شدید زخمی ہو گئے۔
رپورٹ کے مطابق ایرانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب افغان تارکین وطن نے سرحدعبور کرنے کی کوشش کی۔
اس کے علاوہ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ سیستان میں 40 افغان تارکین وطن کوحراست میں بھی لیا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے تقریباً 120 افغان تارکین وطن پر گولیاں چلائیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ تاہم اس واقعے پر نہ تو ایران کی حکومت اور نہ ہی افغان حکام نے کوئی باضابطہ بیان جاری کیا ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ سال بھی ایرانی سرحدی علاقوں میں 300 سے زائد افغان شہریوں پر فائرنگ کی گئی تھی جس میں متعدد افراد جان سے گئے تھے۔