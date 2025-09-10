لائیو ٹی وی  
اہلیہ، ماں یا بچے سنجے کپور کی جائیداد کس کے حصے میں آئے گی؟

بچے حق لینے عدالت پہنچ گئے۔
ویب ڈیسک
شائع 10 ستمبر 2025 03:31pm
لائف اسٹائل

بھارت کی مشہور کاروباری شخصیت اور بولی وڈ اداکارہ کرشمہ کپور کے سابق شوہر آنجہانی سنجے کپور کی موت کے بعد ان کی جائیداد اور کاروبار کو لے کر خاندان میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے۔

سنجے کپور نے اپنی زندگی میں تین شادیاں کی تھیں اور ان کے تین بچے ہیں۔ جس میں کرشمہ کپور کے ساتھ دو بچے سمائرا اور کیان جبکہ تیسری بیوی پریا سچدیو سے ان کاچھ سالہ بیٹا آزارئیس ہے۔

نیوز18 کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، سنجے کپور کے بچے ان کے کاروبار کے وارث نہیں بنیں گے۔ قانونی طور پر، جائیداد اور کاروبار کی دیکھ بھال ان کی بیوی پریا سچدیو کے پاس جائے گی۔ سنجے کی بہنیں بھی ممکنہ طور پر سونا کوم اسٹار کے انتظام میں شامل ہو سکتی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق کرشمہ کپور کے بچے سمائرا اور کیان، نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ ان کی سوتیلی والدہ پریا سچدیو نے وصیت میں جعلسازی کی ہے۔

انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ انہیں وصیت کی اصل یا کاپی فراہم کی جائے اور جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا، پریا سچدیو کو وصیت پرعمل کرنے سے روکا جائے۔

سنجے کپور نے اپنے بچوں کا خیال پہلے ہی رکھا تھا۔ طلاق کے دوران انہوں نے 14 کروڑبھارتی روپے کے بانڈز خریدے، جو ہر ماہ تقریباً 10 لاکھ بھارتی روپے کی آمدنی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ، کرشمہ کپور کو ان کے والد کی ملکیت والا گھر بھی دیا گیا تھا۔

سنجے کپور کی وفات 12 جون 2025 کو لندن میں ہوئی۔ اس کے بعد خاندان میں تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے اثاثوں پر تنازعہ شروع ہو گیا ہے۔ عدالت اب اس معاملے پر سماعت کر رہی ہے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون واقعی جائیداد اور کاروبار کا حق دار ہے۔

