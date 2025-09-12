اداکارہ کرشمہ شرما ٹرین حادثے میں زخمی
مشہور ویب سیریز ”راگنی ایم ایم ایس ریٹرنز“ سے شہرت حاصل کرنے والی بھارتی اداکارہ کرشمہ شرما لوکل ٹرین سے چلتی حالت میں چھلانگ لگانے کے باعث شدید زخمی ہوگئیں۔
حادثے کے نتیجے میں ان کے سر اور کمر پر چوٹیں آئی ہیں۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ فی الحال طبی نگرانی میں ہیں۔
31 سالہ کرشمہ شرما نے یہ اطلاع خود سوشل میڈیا کے ذریعے دی۔ انہوں نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا، ’کل میں چرچ گیٹ میں شوٹنگ کے لیے جا رہی تھی اور ساڑھی پہن کر ٹرین میں سوار ہوئی۔ جیسے ہی ٹرین نے رفتار پکڑی، میں نے دیکھا کہ میرے دوست ٹرین میں سوار نہیں ہو سکے۔ خوف کے عالم میں میں نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ بدقسمتی سے پیچھے کی طرف گر کر میرا سر زور سے زمین سے ٹکرا گیا۔‘
انہوں نے مزید کہا کہ، ’میری کمر پر چوٹ آئی ہے، سر سوج گیا ہے اور جسم پر نیل پڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ایم آر آئی کی ہے اور مجھے ایک دن کے لیے آبزرویشن پر رکھا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ سر کی چوٹ سنگین تو نہیں۔ میں مسلسل درد میں ہوں، لیکن حوصلہ رکھ رہی ہوں۔ براہ کرم میری جلد صحتیابی کے لیے دعا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں اور محبت میں یاد رکھیں۔ یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔‘
اداکارہ کے قریبی دوستوں نے بھی اسپتال سے ان کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں سے دعا کی اپیل کی ہے۔ ایک دوست نے لکھا، ’یقین نہیں آتا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ کرشمہ کو زمین پر گرا ہوا پایا گیا، ہم نے فوراً اسپتال پہنچایا۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کر پا رہی تھیں۔ ڈاکٹرز ابھی تک ان کا مکمل معائنہ کر رہے ہیں۔ براہ کرم ان کے لیے دعا کریں۔‘
سوشل میڈیا پر مداحوں کی بڑی تعداد نے کرشمہ کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کے پیغامات بھیجے ہیں۔ کرشمہ شرما بالی وڈ کی ابھرتی ہوئی اداکاراؤں میں شمار کی جاتی ہیں ۔ انہوں نے ”راگنی ایم ایم ایس ریٹرنز“, ”پیار کا پنچنامہ 2“ اور ”اُجڑا چمن“ جیسی فلموں اور ویب سیریز میں کام کیا ہے۔