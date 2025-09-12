تمنا بھاٹیا کس کے لیے بہترین لائف پارٹنر بننے کی تیاری کر رہی ہیں؟ اداکارہ نے بتادیا
معروف بالی وڈ اداکارہ تمنا بھاٹیا نے انکشاف کیا ہے کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں کسی خوش نصیب شخص کے لیے ایک بہترین لائف پارٹنر بننے کی تیاری کر رہی ہیں۔
تمنا بھاٹیا جو وجے ورما سے بریک اپ کے بعد اب اپنی شخصیت پر کام کر رہی ہیں نے این ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ، ’میں چاہتی ہوں کہ میرا آنے والا پارٹنر یہ سوچے کہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی نیکی کی ہوگی جو میں اس کی زندگی میں آئی۔ جو بھی شخص میرے نصیب میں ہوگا، میں اس کے لیے خود کو بہتر بنا رہی ہوں۔ اب تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ ’پیکج‘ جلدی آ جائے۔‘
اداکارہ اس وقت ایمیزون پرائم ویڈیو کے نئے شو ”ڈو یو وانا پارٹنر“ کی تشہیر میں مصروف ہیں جس میں ان کے ساتھ ڈائنا پینٹی بھی مرکزی کردار نبھا رہی ہیں۔ یہ سیریز دو بہترین دوستوں کی کہانی پر مبنی ہے جو مل کر بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور کاروبار کے نشیب و فراز کا سامنا کرتی ہیں۔
ڈائنا پینٹی نے بتایا کہ اس شو پر کام کرنے کے بعد ان کا نظریہ بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ’میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ بہترین دوستوں کو کبھی بزنس ساتھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس شو کے بعد محسوس ہوا کہ شاید یہ ممکن ہے۔ جب دوست کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بہت سی باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں، بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وقت بھی بچتا ہے۔‘
ادھر تمنا نے ہنستے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی قریبی دوست کو کئی بار اپنے ساتھ بزنس کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہر بار انکار کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ’میری سب سے قریبی دوست بلی ایک میک اَپ آرٹسٹ ہے۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ ہم مل کر میک اَپ برانڈ شروع کرتے ہیں لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ میں اپنی ایک دوست کو قائل نہیں کر پا رہی اور یہاں پوری قوم کو قائل کر رہی ہوں کہ اپنے بہترین دوستوں کے ساتھ بزنس کرو۔‘
پیشہ روانہ محاذ پر تمنا کا نیا شو ”ڈو یو وانا پارٹنر“ ریلیز ہو چکا ہے جس میں ان کے ساتھ ڈائنا پینٹی مرکزی کردار نبھا رہی ہیں۔
اس کے علاوہ تمنا جلد ہی شاہد کپور کے ساتھ فلم ”رومیو“ میں نظر آئیں گی۔ یہ پہلا موقع ہوگا جب دونوں ایک ساتھ کسی فلم میں کام کر رہے ہیں۔
مزید برآں، تمنا بھاٹیا فلم ”رینجر“ میں بھی جلوہ گر ہوں گی جس میں ان کے ساتھ اجے دیوگن اور سنجے دت اہم کرداروں میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ تمنا نے اجے دیوگن کے ساتھ اس سے قبل فلم ”ہمت والا“ میں بھی کام کیا تھا، جو باکس آفس پر ناکام ثابت ہوئی تھی۔