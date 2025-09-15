احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ انتقال کرگئے
پاکستان کے سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی عمر شاہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انتقال کر گئے۔
یہ افسوسناک خبر احمد شاہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر جاری کی گئی، جہاں انہوں نےلکھا،’ہمارے خاندان کا ننھا چمکتا ستارہ عمر شاہ خالقِ حقیقی سے جا ملا۔‘
ساتھ ہی مداحوں سے درخواست کی گئی ہے کہ عمر شاہ کی مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبرکی دعا کریں۔
تاحال عُمر شاہ کے انتقال کی وجہ اور دیگر تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔
یاد رہے کہ احمد شاہ صرف پانچ سال کی عمر میں سب سے کم عمر پاکستانی یوٹیوبر بن گئےتھے ، جن کے فالوورز کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہو گئی تھی،
عمر شاہ اپنی معصوم مسکراہٹ، پیارے انداز اور شرارتی طبیعت کی وجہ سے مداحوں میں بے حد مقبول تھے اور اکثر اپنے بڑے بھائی احمد شاہ کے ساتھ ویڈیوز اور ٹی وی شوز میں نظر آتے تھے۔
ان کی اچانک وفات کی خبر نے نہ صرف احمد شاہ اور ان کے خاندان بلکہ ان کے لاکھوں چاہنے والوں کو بھی گہرے صدمے اور دکھ میں مبتلا کر دیا ہے۔ عمر شاہ کے انتقال پر مداح افسردہ ہیں اور ان کے اہلِ خانہ سے اظہارِ تعزیت کر رہے ہیں۔