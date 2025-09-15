اسرائیل کو اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا؛ دوحہ اجلاس سے قبل قطری وزیراعظم کا بیان
قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے دوحہ میں منعقد ہونے والے عرب لیگ اور دیگر اسلامی ممالک کے مشترکہ اجلاس سے قبل اسرائیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عرب اور دیگر مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ اسرائیل کے دوحہ پر حملے کے خلاف اہم اجلاس میں شرکت کے لیے دوحہ میں اکٹھا ہونے جارہے ہیں۔
شیخ محمد نے پیر کو ہونے والے عرب و اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس سے قبل کہا ہے کہ قطر مصر اور امریکا کے ساتھ مل کر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔
قطری وزیراعظم نے نیتن یاہو حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ، ”دوحہ پر اسرائیلی حملہ دراصل خود ثالثی کے اصول پر حملہ ہے۔“
ان کا کہنا تھا کہ، ”یہ حملہ صرف ریاستی دہشت گردی قرار دیا جا سکتا ہے، جو موجودہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت کا رویہ ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔“
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ، ”دوحہ میں اسرائیلی جارحیت اس وقت ہوئی جب قطر سرکاری اور عوامی مذاکرات کی میزبانی کر رہا تھا، اور اسرائیل اس بات سے بخوبی واقف بھی تھا۔ مقصد صرف غزہ میں جنگ بندی کے عمل کو نقصان پہنچانا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو اس کے اقدامات کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔“
عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیط نے بھی اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ”جرائم کے سامنے خاموشی مزید جرائم کا راستہ ہموار کرتی ہے۔“
اس معاملے پر اسرائیل کا فوری ردِ عمل سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ اس وقت وہ امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو کی میزبانی کر رہا ہے۔
تاہم، اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے ہفتہ کی رات اپنے ایک بیان میں اسرائیلی حملے کا دفاع کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ تھا کہ ”قطر میں رہنے والے حماس کے دہشت گرد سربراہان کو غزہ کے عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے تمام جنگ بندی کی کوششوں کو روکا تاکہ جنگ کو لاامتناہی طور پر طول دیا جا سکے۔ ان سے نجات حاصل کرنا یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔“
حماس کے عہدیدار باسم نعیم نے ایک بیان میں کہا کہ تنظیم کو امید ہے کہ پیر کے اجلاس سے ”جنگ پر ایک متحد اور فیصلہ کن عرب-اسلامی مؤقف“ سامنے آئے گا۔
قطر، جو توانائی سے مالا مال خلیجی ریاست ہے اور 2022 کا فٹبال ورلڈ کپ بھی منعقد کرا چکا ہے، طویل عرصے سے خطے کے تنازعات میں ثالث کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ امریکا کی درخواست پر قطر نے کئی برسوں تک حماس کی سیاسی قیادت کی میزبانی کی، تاکہ اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات ممکن بنائے جا سکیں۔
تاہم، جیسے جیسے اسرائیل حماس کے درمیان تنازع بڑھا ہے، قطر پر نیتن یاہو انتظامیہ کے سخت گیر حلقوں کی جانب سے تنقید میں اضافہ ہوا ہے۔ نیتن یاہو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان تمام افراد کو نشانہ بنائیں گے جنہوں نے اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حماس کے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔