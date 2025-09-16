لائیو ٹی وی  
منگل, ستمبر 16, 2025  
22 Rabi ul Awal 1447  
بلوچستان: کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ، 5 جوان شہید، فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک

شہداء میں کیپٹن وقار احمد ، نائیک اسمت اللہ، لانس نائیک جنید احمد، خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل، آئی ایس پی آر
naveed-akbar نوید اکبر
اپ ڈیٹ 16 ستمبر 2025 01:13am
پاکستان

بلوچستان کے ضلع کیچ میں آئی ای ڈی دھماکے میں کیپٹن سمیت پانچ جوان شہید جبکہ کلیئرنس آپریشن میں فتنہ الہندوستان کے پانچ دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے شیر بندی میں 15 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو آئی ای ڈی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔

دھماکے نتیجے میں 5 جوان شہید ہوگئے۔ شہداء میں کیپٹن وقار احمد، نائیک اسمت اللہ، لانس نائیک جنید احمد، لانس نائیک خان محمد اور سپاہی محمد ظہور شامل ہیں۔

آئی ایس پی آر کے مطابق، فورسز نے علاقے میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔

آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں قوم اور فوج کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔

