کراچی میں ہلکی بوندا باندی، آج سے مختلف شہروں میں مون سون بارشوں کا امکان
کراچی کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوش گوار ہوگیا ہے۔
شاہراہ فیصل، نرسری، طارق روڈ پر بوندا باندی ہوئی ہے۔ بہادرآباد، گلشن اقبال، صدر، ایم اے جناح روڈ، گرومندر، جمشید روڈ پر بھی ہلکی بارش دیکھنے کو ملی ہے۔ سولجربازار،گلستان جوہر، لیاقت آباد و دیگر علاقوں میں بھی بوندا باندی ہوئی ہے۔
دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے بیشتر علاقوں میں مون سون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق مون سون بارشوں کا 11واں اسپیل 19 ستمبر تک جاری رہے گا۔
لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع ہیں جہاں ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا امکان ہے۔
نارووال، حافظ آباد، اوکاڑہ، ساہیوال اور قصور میں بھی بارشوں کا امکان ہے۔
ریلیف کمشنر کے مطابق پنجاب بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز الرٹ ہیں جبکہ بارش کے باعث بڑے شہروں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔
ریلیف کمشنر نے مزید کہا ہے کہ عوام دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیرو تفریح سے گریز کریں۔