بھارت: اجمیر میں بیل 60 فٹ اونچے واٹر ٹینک پر چڑھ گیا، ویڈیو وائرل

واقعے نے انٹرنیٹ صارفین کو بھی حیران اور محظوظ کیا
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 17 ستمبر 2025 10:35pm
لائف اسٹائل - دلچسپ

بھارت میں ایک بیل بلندو بالا پانی کی ٹینکی پر چڑھ گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

بھارتی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جہاں ایک بیل 60 فٹ اونچی پانی کی ٹینکی پر چڑھ گیا، اس منظر نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا اور مقامی انتظامیہ کو بیل کو نیچے اتارنے کیلئے ریسکیو آپریشن شروع کرنا پڑا۔

ابتدائی طور پر بیل کو نیچے لانے کیلئے کرین منگوائی گئی، لیکن اندھیرا ہونے کے باعث کارروائی رات کو روک دی گئی، تاہم اگلی صبح ریسکیو ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی بیل نے خود ہی نیچے اترنے میں کامیابی حاصل کر لی۔

AAJ News Whatsapp

اس انوکھے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوگئی جس میں بیل کو ٹینکی کے اوپر کھڑا دیکھا جاسکتا ہے، واقعے نے انٹرنیٹ صارفین کو بھی حیران اور محظوظ کیا۔

ایک صارف نے مذاق میں لکھا کہ جا کر اُس گائے کی خالہ کو ڈھونڈو جس نے شادی سے انکار کیا تھا۔

دوسرے صارف نے کہا کہ اب تو بسنتی کو بھی اس کا پرپوزل ماننا پڑے گا، کچھ صارفین نے بیل کے ’ریڈ بل‘ یا ’ماؤنٹین ڈیو‘ پینے پر مزاحیہ جملے کسے۔

