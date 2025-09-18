آریان کی کیمرے سے شاہ رخ خان کی پاپرازی کے ساتھ دلکش تصاویر وائرل
شاہ رخ خان کے بیٹے، آریان خان اپنے ڈیبیو شو ’دی بیڈز آف بالی ووڈ‘ کے ذریعے شوبز کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں ۔
بدھ کی شب ممبئی میں شو کی پریمیئر کے لیے بالی ووڈ کے بڑے ستارے جمع ہوئے جن میں مادھوری ڈکشت، انیل کپور، فرح خان، عالیہ بھٹ اور رنبیرکپورشامل ہیں۔ شاہ رخ خان خود بھی اپنی بیوی گوری اور بچوں سہانا و ابرام کے ہمراہ بیٹے آریان خان کے ڈیبیو نیٹ فلکس شو ’دی بیڈز آف بالی ووڈ‘ کی پریمیئر میں پہنچے۔
اس تقریب کے کئی لمحات وائرل ہوگئے۔ جن میں سے ایک کلپ خاص طور پر مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا جس میں شاہ رخ خان پاپا رازی کے ساتھ پوز دے رہے تھے۔
ایک وائرل ویڈیو میں شاہ رخ خان کو پاپارازی کے ساتھ خوش دلی سے پوز دیتے دیکھا گیا، جبکہ آریان مختلف زاویوں سے ان تصاویر کو کیمرے میں قید کر رہے تھے۔ مداحوں نے اس لمحے کو خاص قرار دیا، کیونکہ یہ اشارہ تھا کہ شاہ رخ خان نے ممکنہ طور پر پچھلے کچھ تنازعات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
یاد رہے کہ 2021 میں آریان خان کے ڈرگ کیس کے دوران میڈیا نے فیملی پر بہت دباؤ ڈالا تھا اور اُس وقت شاہ رخ خان نے اکثر ایونٹس یا ہوائی اڈوں پر اپنے چہرے کو چھپایا اور فوٹوگرافی سے گریز کیا تھا۔ لیکن اس پریمیئر میں دکھائی دینے والا اعتماد اور خوش دلی نے یہ واضح کیا کہ سپر اسٹار نے وہ باب ختم کر دیا ہے۔
’دی بیڈز آف بالی ووڈ‘ کی کہانی ایک نوجوان آسمان سنگھ (لکشیا) پر مبنی ہے، جو بالی ووڈ کی چمک اور محنت کے درمیان اپنا مقام بنانے کی جستجو میں ہے۔ اس کے ساتھ اس کا وفادار دوست پرویز (راغو جویال)، تیز زبان والی منیجر سانیا (آنیا سنگھ)، اور اس کے اہل خانہ چچا اوتار (مانوج پاہوا)، ماں نیتا سنگھ (مونا سنگھ) اور والد راجت سنگھ (ویجینت کوہلی) ہیں جو ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں۔
شومیں کئی بالی ووڈ کے بڑے اسٹارز بھی مختصر جھلکیاں دکھائیں گے، جن میں شاہ رخ خان، سلمان خان، ایس ایس راجامولی اور عامر خان شامل ہیں، جو کہ شو کی کشش کو اور بڑھاتے ہیں۔
’دی بیڈز آف بالی ووڈ‘ نیٹ فلکس پر 18 ستمبر 2025 سے شروع ہوگی۔ مداح وائرل ویڈیو اور تصاویر کے ذریعے اس پریمیئر کے لمحوں سے محظوظ ہو رہے ہیں اور کئی شائقین نے شاہ رخ خان کے پاپارازی کے ساتھ دوستانہ رویے کی تعریف بھی کی ہے۔