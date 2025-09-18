دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے دو ملزمان پولیس مقابلے میں مارے گئے
بالی ووڈ اداکارہ دیشا پٹانی کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے دو مسلح ملزمان اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہوگئے۔
واقعے کے بعد اداکارہ کے اہل خانہ اور ان کی رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔
پولیس کے مطابق دہلی پولیس اور یوپی اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) نے مشترکہ کارروائی کے دوران دونوں ملزمان کو غازی آباد میں گھیر لیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں دونوں شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں دم توڑ گئے۔ ملزمان کی شناخت رویندرا عرف کلو اور ارون کے نام سے ہوئی ہے۔
تحقیقات کے مطابق دونوں کا تعلق بدنام زمانہ بشنوئی گینگ سے تھا، جو ماضی میں بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کو قتل کی دھمکیاں دینے کے باعث شہرت رکھتا ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ سے جدید اور خودکار اسلحہ بھی برآمد کیا ہے، جسے فرانزک جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے۔
یاد رہے کہ 12 ستمبر کو صبح تقریباً 3 بج کر 45 منٹ پر دو موٹرسائیکل سوار حملہ آوروں نے بریلی کے سول لائنز علاقے میں واقع دیشا پٹانی کے آبائی گھر کے باہر متعدد فائر کیے تھے۔
اس واقعے کی ذمہ داری بھارت کے خطرناک گینگسٹرز گولڈی برار اور روہت گودارا گینگ نے قبول کی تھی۔ ان گینگسٹرز نے دھمکی دی تھی کہ اگر دیشا پٹانی کی بہن خوشبو نے دوبارہ ان کے ’روحانی رہنماؤں‘ کے بارے میں مبینہ توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تو کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور باقی ملوث عناصر کو بھی جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ساتھ ہی اداکارہ کے اہل خانہ کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔