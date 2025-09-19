لائیو ٹی وی  
جمعہ, ستمبر 19, 2025  
25 Rabi ul Awal 1447  
’بیٹا نہ ہونے پر نفرت انگیز رویوں کا سامنا کرنا پڑا‘، ڈاکٹر بلقیس

بیٹی کےبارے میں کہا جاتا، "ایک انڈا، وہ بھی گندا"
ویب ڈیسک
شائع 19 ستمبر 2025 09:40am
لائف اسٹائل

معروف ٹی وی شخصیت اور جڑی بوٹیوں کی ماہر ہر دلعزیز ڈاکٹر بلقیس نے اپنی ذاتی زندگی سے جڑا ایک نہایت تلخ واقعہ شیئر کیا جس نے مداحوں کو بھی افسردہ کردیا۔

ڈاکٹر بلقیس عموماً مختلف مارننگ شوز اور ٹی وی پروگرامز میں نظر آتی ہیں، جہاں وہ خواتین و حضرات کو صحت، خوبصورتی اور بانجھ پن جیسے حساس مسائل پراپنے قیمتی مشورے دیتی ہیں۔

حال ہی میں وہ ایک مارننگ شو میں مہمان بنیں، جس کا موضوع مرد و خواتین میں بانجھ پن کے مسائل تھے۔

ڈاکٹر بلقیس نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی پیدائش کے دس سال بعد ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا لیکن اس دوران انہیں بے انتہا معاشرتی دباو اور نفسیاتی اذیت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو بےحد چاہتی ہوں اور اکثر اپنے پروگرامز میں بھی اس کا ذکر کرتی ہیں۔ لوگ مجھ پر پر طنز کرتے اور کہتے کہ ”تم دوسروں کو مشورے دیتی ہو لیکن خود تمہارے ہاں بیٹا نہیں ہوا۔“

انہوں نے کہا کہ انہیں باقاعدہ دس خواتین کے درمیان بٹھایا جاتا اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ حتیٰ کہ کچھ تعلیم یافتہ خواتین بھی انہیں طعنے دیتیں اور بیٹی کےبارے میں کہتیں ”ایک انڈا، وہ بھی گندا“۔

ڈاکٹر بلقیس نے بتایا کہ ان کا بیٹا بالآخر ان کی بیٹی کے دس سال بعد پیدا ہوا، لیکن اس عرصے میں لوگوں کے رویے نے ان کا دل توڑ دیا۔

شو کے دوران کئی خواتین ناظرین نے ڈاکٹر بلقیس کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کیا اور اپنے ذاتی تجربات شیئر کیے۔

ایک خاتون نے لکھا، ”میں نے بھی اسی طرح کے حالات دیکھے ہیں، میری تین بیٹیاں ہیں اور لوگ مجھ سے عجیب انداز میں بات کرتے ہیں۔“

ایک اور خاتون نے کہا، ”سوچیں ان عورتوں پرکیا گزرتی ہوگی جن کے بچے ہی نہیں ہیں۔“

جبکہ ایک خاتون نے کہا، ”میری دو بیٹیاں ہیں، لیکن آج بھی لوگ میرے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔“

ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سوچ کو بدلنے کے لیے تعلیم، شعور اور ہمدردی کو فروغ دینا ناگزیر ہے تاکہ مستقبل میں کوئی ماں صرف بیٹی کی پیدائش پر طعنوں کا شکار نہ ہو۔

