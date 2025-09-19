اداکار ارباز خان نے خوشبوکے ساتھ اپنی طلاق کی تصدیق کر دی
پاکستانی اداکار ارباز خان نے ماضی کی مقبول فلمی اداکارہ خوشبو خان کے ساتھ اپنی طلاق کی تصدیق کر دی ہے۔
ارباز خان نے حال ہی میں ایک شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف موضوعات اوراپنی طلاق کی خبروں پرگفتگو کی۔
انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت سنگل ہیں اور ان کے دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ، زندگی کے تجربات نے انہیں زیادہ پختہ کر دیا ہے اور وہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہر دن ایک نیا سبق سکھاتا ہے اور اب وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں جہاں کسی کے ساتھ فوری تعلق کی ضرورت محسوس ہوتی۔
اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی سنگل زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کے مطابق تعلقات اکثر ذمہ داریوں اور مسائل کے ساتھ آتے ہیں جو کبھی کبھار انسان کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں اور زندگی کو مشکل بنا کر کسی بھی انسان کوتباہ کر سکتے ہیں۔
اداکار کی سابقہ اہلیہ، اداکارہ خوشبو خان پہلے ہی اپنی طلاق کی تصدیق کر چکی ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ارباز خان پانچ سال قبل بغیر کسی اطلاع کے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اوراس کے بعد کبھی واپس نہیں آئے۔
انہوں نے کہا کہ اس دوران وہ اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش اکیلے کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔
خیال رہے کہ خوشبو اور ارباز خان نے 2000 میں شادی کی تھی اور ان کے دو بیٹے ہیں۔