2025 کا دوسرا سورج گرہن کب ہوگا؟
محکمہ موسمیات کے کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کے مطابق سال 2025 کا دوسرا سورج گرہن 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی شب رونما ہوگا۔
ماہرین کے مطابق سورج گرہن کا آغاز 21 ستمبر کو رات 10 بج کر 30 منٹ پر ہوگا اور 22 ستمبر کو رات 12 بج کر 42 منٹ کو اپنے عروج پرپہنچے گا۔ جبکہ گرہن کا اختتام رات 2 بج کر 54 منٹ پر متوقع ہے۔
یہ فلکیاتی مظاہر دنیا کے بعض حصوں میں دیکھا جا سکے گا، تاہم پاکستان میں یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس وقت ملک میں رات ہوگی۔
واضح رہے کہ سورج گرہن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آجاتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک پوری طرح نہیں پہنچ پاتی۔
چند روز قبل پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں شہریوں نے چاند گرہن کا دلکش نظارہ کیا تھا، جسے دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔