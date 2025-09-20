ایشیا کپ: سُپر فور ٹاکرے سے قبل بھارتی ٹیم کا اہم کھلاڑی زخمی
ایشیا کپ میں سُپر فور ٹاکرے سے قبل بھارتی ٹیم کے اہم کھلاڑی انجری کا شکار ہوگئے ہیں جس کے بعد ان کی پاکستان کے خلاف میچ میں شرکت مشکوک دکھائی دینے لگی ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم کے آل راونڈر اکشر پٹیل کی پاکستان کے خلاف ایشیا کپ 2025 کے سپر فور مرحلے کے اہم میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔ یہ خدشہ اس وقت پیدا ہوا جب وہ گروپ اے کے میچ میں عمان کے خلاف فیلڈنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔
کرکٹنگ ویب سائٹ ای ایس پی این کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق 15ویں اوور کی پہلی گیند پر کیچ لینے کی کوشش میں اکشر پٹیل کا سر زمین سے ٹکرایا تھا، جس کے بعد وہ تکلیف میں مبتلا ہو کر میدان سے باہر چلے گئے تھے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عمان کے کھلاڑی حماد مرزا نے ایک شاٹ کھیلنے کی کوشش کی جو اونچی گئی اور گیند اکشر کی طرف آئی۔ جس پر بھارتی اسپنر نے کیچ لینے کی کوشش کی، تاہم کیچ نہ کرنے کی صورت میں وہ قابو نہ رکھ سکے اور زمین پر گر کر اپنا سر زور سے ٹکرا بیٹھے۔
بھارت کے فیلڈنگ کوچ ٹی دلیپ نے میچ کے بعد ابتدائی طور پر اطمینان دلایا کہ اکشر پٹیل ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ تاہم، پاکستان کے خلاف اگلا میچ محض 48 گھنٹے بعد ہونے کے باعث، آل راؤنڈر کی مکمل صحتیابی پر سوالیہ نشان برقرار ہے۔
اکشر پٹیل نے عمان کے خلاف 13 گیندوں پر 26 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی تھی، جبکہ بولنگ میں بھی ایک اوور میں صرف چار رنز دیے تھے۔ اگر وہ پاکستان کے خلاف دستیاب نہ ہوئے، تو بھارت کی ٹیم کمبینیشن متاثر ہو سکتی ہے۔
ان کی عدم موجودگی کی صورت میں بھارت کو صرف دو اسپنرز کلدیپ یادو اور ورون چکرورتی پر انحصار کرنا پڑے گا، اور ممکنہ طور پر ایک فاسٹ بولر ٹیم میں شامل کیا جائے گا۔
یاد رہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان سپر فور مرحلے کا پہلا مقابلہ کل بروز اتوار 21 ستمبر کو ہوگا۔