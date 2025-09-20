’’تمھاری باری بھی آئے گی‘‘ اسرائیلی وزیر دفاع کی حوثی رہنما کو دھمکی
اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے یمن میں حوثی کے رہنما عبدالملک الحوثی کو براہِ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ’’تمھاری باری بھی آئے گی۔‘‘
ترک نیوز ایجنسی انادولو کے مطابق یمن سے حوثی باغیوں کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد، اسرائیل کے وزیر دفاع، اسرائیل کاٹز نے ایران نواز حوثی تحریک کے سربراہ عبدالملک الحوثی کو قتل کرنے کی کھلی دھمکی دے دی ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ”ایکس“ (سابقہ ٹوئٹر) پر بیان دیتے ہوئے کاٹز نے کہ ”عبدالملک الحوثی، تمہارا وقت بھی آنے والا ہے۔ تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے پاس بھیج دیا جائے گا جو ’برائی کے محور‘ میں شامل تھے اور اب جہنم کی گہرائیوں میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔“
انہوں نے مزید کہا کہ ”حوثیوں کے پرچم پر لکھا ‘اسرائیل مردہ باد، یہودیوں پر لعنت’ کا نعرہ جلد مٹ جائے گا، اور اس کی جگہ اسرائیلی نیلا و سفید پرچم متحدہ یمن کے دارالحکومت پر لہرائے گا۔“
واضح رہے کہ 28 اگست کو اسرائیلی فضائی حملے میں حوثی حکومت کا وزیر اعظم اور دیگر 11 وزراء ہلاک ہو چکے ہیں۔
گزشتہ روز حوثی باغیوں کے ایک دھماکہ خیز ڈرون نے اسرائیل کے جنوبی شہر ایلات کے ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا، جبکہ دو دیگر ڈرون اور ایک بیلسٹک میزائل کو اسرائیلی دفاعی نظام نے راستے میں ہی ناکام بنا دیا۔
اسرائیلی فوج کے مطابق 18 مارچ سے، جب غزہ میں حماس کے خلاف کارروائیاں دوبارہ شروع کی گئیں، تب سے اب تک حوثی باغی اسرائیل پر 87 بیلسٹک میزائل اور کم از کم 40 ڈرون حملے کر چکے ہیں۔