ہفتہ, ستمبر 20, 2025  
27 Rabi ul Awal 1447  
ایچ پی وی ویکسین پر پروپیگنڈا بے بنیاد ہے، ترجمان سندھ حکومت نے وضاحت کر دی

بی آئی ایس پی وفاق کا پروگرام ہے، سعدیہ جاوید
اقتدار انور
شائع 20 ستمبر 2025 06:37pm
پاکستان

ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ بی آئی ایس پی وفاق کا پروگرام ہے۔ سندھ حکومت کسی کا وظیفہ بند نہیں کرسکتی۔

ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا ہے کہ ملک دشمن عناصر ایچ پی وی ویکسین کے خلاف بے بنیاد پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ بی آئی ایس پی سے متعلق جعلی نوٹیفکیشن گردش کر رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے پر ادائیگیاں روک دی جائیں گی، یہ خبر مکمل طور پر غلط ہے۔

سعدیہ جاوید نے واضح کیا کہ بی آئی ایس پی وفاقی حکومت کا پروگرام ہے اور سندھ حکومت کسی کا وظیفہ بند نہیں کر سکتی۔

ترجمان سندھ حکومت کا مزید کہنا ہے کہ جھوٹی مہم بچیوں کو کینسر سے بچانے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ چیئرپرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد سے بات ہوئی ہے، انھوں نے نقصان دہ سرگرمیوں پرتشویش ظاہر کی۔

