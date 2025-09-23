لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, ستمبر 24, 2025  
30 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

کترینہ کے ہاں جلد ننھے مہمان کی آمد متوقع، اداکارہ نے تصدیق کردی

دونوں کی 9 دسمبر2021 میں شادی ہوئی تھی
ویب ڈیسک
شائع 23 ستمبر 2025 02:44pm
لائف اسٹائل

بالی ووڈ کی مشہور اور خوبرو اداکارہ کترینہ کیف نے طویل انتظار کے بعد اپنے مداحوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے۔ اداکارہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ جلد ماں بننے والی ہیں۔

آج کترینہ کیف اور وکی کوشل نے انسٹاگرام پر ایک مشترکہ پوسٹ کے ذریعے خوبصورت تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے پہلے حمل کی خوشخبری دی۔ تصویر میں 42 سالہ کترینہ کیف اور 37 سالہ شوہر وکی کوشل کے ساتھ ان کا بیبی بمب بھی نمایاں ہے۔

کترینہ کیف نے کیپشن میں لکھا، ’خوشی اور تشکر کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کرنے والے ہیں۔‘

حمل کی افواہوں کے بعد، کترینہ نے پبلک لائٹ سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق، بچے کی آمد کے بعد وہ طویل مدتی میٹیرنٹی بریک لیں گی کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کی پرورش میں مکمل طور پر شامل رہیں۔

AAJ News Whatsapp

واضح رہے کہ کترینہ کیف اور وکی کوشل نے 9 دسمبر 2021 کو راجستھان کے ایک ریزورٹ میں شاہانہ انداز میں شادی کی تھی۔ شادی کے صرف ایک سال بعد ہی والدین بننے کی افواہیں گردش کرنے لگیں، جو رواں سال کے آغاز سے مزید زور پکڑ چکی تھیں، لیکن اب خود اداکارہ نے ان کی تصدیق کردی ہے۔

مداحوں اور شوبز سے وابستہ شخصیات نے سوشل میڈیا پر ان جوڑے کو مبارک باد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

entertainment

lifestyle

شخصیات

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین