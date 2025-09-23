لائیو ٹی وی  
سی این این نے صدر ٹرمپ کی تقریر کا پوسٹ مارٹم کر دیا

ٹرمپ اپنے اسکرپٹ سے بھٹک گئے، مختلف معاملات پر بات کی، سی این این
ویب ڈیسک
شائع 23 ستمبر 2025 10:22pm
دنیا

امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

سی این این کے مطابق ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کئی متنازع اور غلط دعوے کیے، جب کہ ان کا انداز بے ربط اور اسکرپٹ سے ہٹ کر تھا۔

سی این این کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں دعویٰ کیا کہ قابل تجدید توانائی (Renewable Energy) فوسل فیولز (روایتی ایندھن) کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہے جو کہ حقائق کے برخلاف ہے۔

AAJ News Whatsapp

امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق حالیہ برسوں میں شمسی اور ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی کی قیمتیں نمایاں طور پر کم ہو چکی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنی پہلی مدتِ صدارت کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے، جن میں معاشی کامیابیاں، امیگریشن کنٹرول اور عالمی سطح پر امریکی اثر و رسوخ کا ذکر شامل تھا۔ تاہم، رپورٹ کے مطابق ان میں سے کئی دعوے یا تو مبالغہ آرائی پر مبنی تھے یا سیاق سے ہٹے ہوئے تھے۔

فلسطین کے حوالے سے ٹرمپ کا مؤقف بھی سی این این کی تنقید کا نشانہ بنا۔ حالیہ دنوں میں متعدد ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں اس رجحان کو ”حماس کے لیے انعام“ قرار دیا۔

سی این این کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ایک پیچیدہ سفارتی معاملے کو سادہ اور جانبدارانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔

رپورٹ کے مطابق، صدر ٹرمپ کی تقریر بے ربط محسوس ہوئی، جس میں انہوں نے مختلف عالمی معاملات پر بات کی، لیکن کوئی واضح خارجہ پالیسی یا مربوط پیغام سامنے نہیں آیا۔

