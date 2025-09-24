لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, ستمبر 25, 2025  
01 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

اسلامی نظریاتی کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس غیر شرعی قرار دینے کا فیصلہ بدل لیا

کونسل نے اب اپنی وضاحت میں ود ہولڈنگ ٹیکس پر مزید غور کرنے کا کہہ دیا
naveed-akbar نوید اکبر
yasir-nazar یاسر نذر
شائع 24 ستمبر 2025 09:42pm
پاکستان

اسلامی نظریاتی کونسل نے بینکوں سے رقم نکالنے اور منتقلی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا اپنا ہی فیصلہ بدل لیا، جس کے بعد کونسل نے اب اپنی وضاحت میں ود ہولڈنگ ٹیکس پر مزید غور کرنے کا کہہ دیا ہے۔

بدھ کو ود ہولڈنگ ٹیکس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے تصحیح نامہ کے عنوان سے وضاحت جاری کردی ہے۔

وضاحتی اعلامیے میں کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے آج کے اجلاس کے حوالے سے یہ تاثر سامنے آیا کہ کونسل نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں حتمی رائے قائم کر لی ہے جب کہ حقیقتا چند اراکین نے اس پر ابتدائی بحث کی، جس میں اراکین کے آرا مختلف تھیں۔

اعلامیے کے مطابق اراکین نے اس پر اگلے اجلاس میں ماہرین سے مشاورت کر نے کا کہا۔ چنانچہ فیصلہ ہوا تھا كہ كونسل كے آمدہ اجلاس میں اس پر سیرحاصل بحث كی جائے اور متعلقہ ماہرین سے رائے لی جائے۔ زیرِ بحث مسئلے پر کونسل کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آج کی پریس ریلیز میں یہ تصحیح شامل کر لی جائے۔

یاد رہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج اپنی سرکاری پریس ریلیز میں بینکوں سے رقم نکالنے یا منتقل کرنے پر ہونے والی کٹوتی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ودہولڈنگ ٹیکس زیادتی کے مترادف ہے۔

اس سے قبل 14 جون 2025 کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے بینکوں نقد رقم نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 0.6 فیصد سے بڑھا کر 0.8 فیصد کرنے کی بھی منظوری دی تھی۔

کونسل نے سپریم کورٹ کے 11 ستمبر کے فیصلے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس میں نکاح کے بعد رخصتی سے قبل طلاق کی صورت میں نان نفقہ کی ادائیگی لازم قرار دی گئی تھی، کونسل کے مطابق یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

سپریم کورٹ نے اپنے 11 ستمبر کے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ بیوی کا حق نان نفقہ ازدواجی تعلقات یا رخصتی سے مشروط نہیں اور نہ شوہر کی صوابدید ہے، یہ حق نکاح کے ساتھ شروع ہے جس کی پابندی قانونی فریضہ ہے۔

ماں کا دودھ ذخیرہ کرنے کے اداروں کے قیام کے حوالے سے کونسل نے کہا تھا کہ مخصوص شرائط کے تحت یہ ادارے قائم کیے جا سکتے ہیں تاہم اس سے قبل لازمی قانون سازی کی جائے اور اس عمل میں کونسل کو شامل کیا جائے۔

اسلامی نظریاتی کونسل نے دیت کے قانون میں ترمیم کی شقوں کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ وہ دیت کے قانون میں ترمیم کے لیے پیش کردہ بل سے اتفاق نہیں کرتی، دیت کی سونا، چاندی اور اونٹ سے متعلق شرعی مقداریں قانون میں شامل رہنی چاہیں، بل میں چاندی کو حذف اور سونے کی غیر شرعی مقدار کو معیار بنایا گیا ہے۔

AAJ News Whatsapp

اسلامی نظریاتی کونسل نے شوگر کے مریضوں کے لیے حلال اجزا سے تیار شدہ انسولین کے استعمال کی اجازت دی تھی تاہم خنزیر کے اجزا پر مشتمل انسولین سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی اور اس حوالے سے بھی مناسب قانون سازی پر زور دیا۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ شہادت کے لیے رکھے گئے قرآن کریم کے نسخے شہادت ریکارڈ ہونے کے بعد فوراً پاک کیے جائیں اور اس مقصد کے لیے بھی مناسب قانون سازی کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے مراسلے پر مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج توہین رسالت کے مقدمے کا بھی جائزہ لیا تھا۔

کونسل نے قرار تھا دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو محض کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شروعی مقصد کے بغیر کہے گئے ہیں۔ اس بنا پر ان کا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے اور چونکہ یہ عمل انہوں نے بارہا دہرایا ہے، اس لیے ان کا جرم مزید سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔

اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ

دوسری جانب فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے ود ہولڈنگ ٹیکس پر اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو مشاورت کے بعد سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، کونسل کی رائے سے اختلاف ہے، جس پر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

Withholding tax

islamic ideology council

cash withdrawals

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین