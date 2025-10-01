ٹام کروز خلا میں شادی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟
ہالی وڈ کے معروف اداکار ٹام کروز اور کیوبن نژاد اداکارہ آنا دے آرمس اپنی شادی کے حوالے سے ایسے منصوبے بنا رہے ہیں جنہیں سن کر مداح بھی حیران رہ گئے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ستارے چاہتے ہیں کہ ان کی شادی عام تقریبات جیسی نہ ہو، بلکہ ایک ایسا یادگار موقع ہو جس پر دنیا برسوں بات کرے۔
انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس غیر معمولی منصوبے میں خلا میں شادی کرنے کا امکان بھی شامل ہے۔ ٹام کروز کو اسپیس ٹریول کا جنون کی حد تک شوق ہے اور وہ پہلی جوڑی بننے کے خواہشمند ہیں جو زمین سے باہر جا کر شادی کرے۔ اس کے علاوہ دونوں نے اسکائی ڈائیونگ کے دوران فضاء میں وعدے اور عہد کرنے کا آئیڈیا بھی زیرِ غور رکھا ہے۔
ٹام کروز کے کس عقیدے کے باعث تینوں شادیوں کا انجام طلاق پر ہوا؟
اندرونی ذرائع کے مطابق،’ٹام اور آنا کے رشتے کی سب سے بڑی خاصیت ان کا ایڈونچر اور دلیرانہ انداز ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی بھی اسی جذبے کی عکاسی کرے۔‘
دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ابھی تک باضابطہ طور پر منگنی نہیں کر پائے، مگر کروز نے پہلے ہی بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک قریبی دوست نے انکشاف کیا، ’وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی نہ صرف شاندار ہو بلکہ تاریخ میں انوکھی مثال کے طور پر درج ہو۔‘
62 سال کی عمر میں بھی فٹ رہنے کیلئے ٹام کروز کیا کھاتے ہیں؟
63 سالہ ٹام کروز اور 37 سالہ آنا دے آرمس کی دوستی نے اس سال تیزی سے رومانس کا رخ اختیار کیا۔ دونوں نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ پروفیشنل میدان میں بھی ساتھ نظر آنے والے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ وہ جلد ایک فلم ”ڈیپر“ میں ساتھ کام کریں گے، جو ایک سپرنیچرل اوشن تھرلر ہے، تاہم اس کی شوٹنگ عارضی طور پر رکی ہوئی ہے۔
ٹام کروز اس سے پہلے تین شادیاں کر چکے ہیں میمی راجرز، نیکول کڈمین اور کیٹی ہومز سے۔ مگر انہیں امید ہے کہ یہ نیارشتہ ان کی زندگی کا سب سے پائیدار تعلق ثابت ہوگا۔
ذرائع کے مطابق، ”جو بھی ہو، دونوں چاہتے ہیں کہ ان کی شادی غیر معمولی ہو اور دنیا اس کی مثال دے۔“