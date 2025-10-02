لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 02, 2025  
08 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

آئیڈیل پارٹنر کے لیے کنزہ ہاشمی کی پہلی شرط کیا ہے؟

ان کے لیے سب سے زیادہ کیا اہم ہے؟
ویب ڈیسک
شائع 02 اکتوبر 2025 10:10am
لائف اسٹائل

پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی باصلاحیت اداکارہ کنزہ ہاشمی تعلقات میں ظاہری چمک دمک یا دولت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتیں بلکہ ان کے لیے اصل کشش ایک شخص کا کردار، محبت اور کمٹمنٹ ہے۔

کنزہ ہاشمی نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ شرکت کی، جہاں انہوں نے پہلی بار اپنے آئیڈیل پارٹنر کے بارے میں کھل کر گفتگو کی۔

فرح حسین پہلی محبت کی یاد میں آبدیدہ ہوگئیں

انہوں نے واضح کیا کہ وہ ، بجائے ایک امیر مگرغیر سنجیدہ اور فلرٹ کرنے والے شخص کو ایک ایسے شخص پر ترجیح دیں گی جو وفادار اور مخلص ہو، چاہے وہ مالی طور پر مستحکم نہ ہو۔

AAJ News Whatsapp

کنزہ نے مزید کہا کہ وہ ہمیشہ محبت اور خلوص کو ترجیح دیں گی چونکہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت وفاداری کی ہے۔ دولت یا بینک بیلنس ان کے فیصلے پر اثرانداز نہیں ہوسکتا۔ کنزہ کا ماننا ہے کہ زندگی میں حقیقی خوشی صرف اس شخص کے ساتھ ممکن ہے جو ایماندار اور وفادار ہو۔

ہانیہ عامر کی بنگلادیشی یوٹیوبر کے گھر دعوت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کسی شخص میں سب سے پہلے کیا نوٹس کرتی ہیں، تو کنزہ نے جواب دیا کہ وہ ہمیشہ قد اور ہیر اسٹائل پر دھیان دیتی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں داڑھی رکھنے والے مرد پسند ہیں۔

entertainment

lifestyle

شخصیات

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین