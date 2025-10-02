ایتھوپیا میں مذہبی تہوار کے دوران زیر تعمیر عمارت گر گئی، 36 افراد ہلاک
ایتھوپیا کے وسطی علاقے میں ایک مذہبی تہوار کے دوران زیرتعمیر عمارت گرنے سے کم از کم 36 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔
حادثہ ارارتی کے علاقے میں واقع مینجار شینکورا آریرٹی مریم چرچ میں اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں زائرین سالانہ ورجن مریم فیسٹیول میں شرکت کے لیے جمع تھے۔ چرچ کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی اور اندر موجود عارضی لکڑی کا ڈھانچہ زائرین کے وزن کے باعث زمین بوس ہو گیا۔
ضلع کے پولیس چیف احمد گیبیہو نے سرکاری نشریاتی ادارے فانا براڈکاسٹنگ سے گفتگو میں بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو چکی ہے، جبکہ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔
حادثے کے ایک عینی شاہد تادیسے تسفائے نے بتایا ”جب اسکیفولڈنگ گر گئی تو اس نے نیچے موجود افراد کو کچل کر رکھ دیا۔ کچھ لوگ جو کناروں پر موجود تھے، وہ بھاگ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہوگئے، مگر درمیان میں موجود افراد ہلاک ہو گئے۔“
واقعے کے بعد جائے حادثہ پر جوتے، چپلیں، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے ڈنڈے اور ملبہ بکھرا ہوا نظر آیا، جبکہ چرچ کے گنبد کے نیچے اب بھی اسکیفولڈنگ کی مڑی ہوئی باقیات موجود ہیں۔
مقامی عہدیدار أتنافو آباتے کے مطابق کچھ افراد تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جبکہ شدید زخمیوں کو دارالحکومت ایڈیس ابابا کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔
مقامی ایڈمنسٹریٹر تیشالے تیلاہون نے اس واقعے کو پوری کمیونٹی کے لیے ایک عظیم سانحہ قرار دیا ہے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور حکام واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہے ہیں۔