ہفتہ, اکتوبر 04, 2025  
10 Rabi Al-Akhar 1447  
سول ایوی ایشن نے نجی ایئرلائن کے آپریشنز پر پابندی عائد کردی

سی اے اے نے نجی ایئرلائن کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ جہازوں کی عدم دستیابی کے باعث معطل کردیا۔
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 03 اکتوبر 2025 10:14pm
پاکستان

سول ایوی ایشن اتھارٹی (سی اے اے) نے سیرین ایئر کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ معطل کرتے ہوئے سیرین ایئر کے آپریشنز پر پابندی عائد کردی ہے۔

ترجمان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق جمعے کو سی اے اے نے سیرین ایئر کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ معطل کردیا ہے، سیرین ایئر کا سرٹیفکیٹ جہازوں کی عدم دستیابی کے باعث معطل کیا گیا ہے۔

ترجمان سی اے اے نے بتایا کہ سول ایوی ایشن نے سیرین ایئر کے آپریشنز پر پابندی عائد کردی ہے۔

ترجمان کے مطابق سیرین ایئر جہاز دستیاب ہونے پر بحالی کا کیس زیر غور لایا جائے گا اور سیرین ایئر کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ بحالی جہازوں کی دستیابی سے مشروط ہے۔

