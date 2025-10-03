سول ایوی ایشن نے نجی ایئرلائن کے آپریشنز پر پابندی عائد کردی
سی اے اے نے نجی ایئرلائن کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ جہازوں کی عدم دستیابی کے باعث معطل کردیا۔
سول ایوی ایشن اتھارٹی (سی اے اے) نے سیرین ایئر کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ معطل کرتے ہوئے سیرین ایئر کے آپریشنز پر پابندی عائد کردی ہے۔
ترجمان سول ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق جمعے کو سی اے اے نے سیرین ایئر کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ معطل کردیا ہے، سیرین ایئر کا سرٹیفکیٹ جہازوں کی عدم دستیابی کے باعث معطل کیا گیا ہے۔
ترجمان سی اے اے نے بتایا کہ سول ایوی ایشن نے سیرین ایئر کے آپریشنز پر پابندی عائد کردی ہے۔
ترجمان کے مطابق سیرین ایئر جہاز دستیاب ہونے پر بحالی کا کیس زیر غور لایا جائے گا اور سیرین ایئر کا ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ بحالی جہازوں کی دستیابی سے مشروط ہے۔
