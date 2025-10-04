بھارت میں عالمی مقابلوں کے دوران غیر ملکی کوچز آوارہ کتوں کے کاٹنے سے زخمی
بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں جاری ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2025 کے دوران جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں آوارہ کتوں نے دو غیر ملکی کوچز کو کاٹ لیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ جمعہ کی صبح تقریباً ساڑھے نو بجے پیش آیا، جب کینیا کے سپرنٹ کوچ ڈینس میوانزو اور جاپانی کوچ مییکو ماتسوموتو کو آوارہ کتوں نے کاٹ کر زخمی کیا۔
کینیا کے کوچ ڈینس میوانزو اس وقت 200 میٹر کی دوڑ کی کھلاڑی اسٹےسی اوبونیو کو پریکٹس ایریا میں تربیت دے رہے تھے جو اسٹیڈیم کے قریب واقع ہے، کہ اچانک ایک کتے نے انہیں کاٹ لیا۔
بدقسمت واقعے کے فوراً بعد میوانزو کو نزدیکی صفدرجنگ اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں انہیں ریبیز کی ویکسین لگائی گئی۔
مقابلوں کے دوران گیٹ پر ڈیوٹی پر معمور سیکیورٹی گارڈ بھی کتے کے حملے میں زخمی ہوا ہے۔
کینیا کی ٹیم کے رکن مائیکل اوکارو نے اس واقعے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح کے مقابلوں میں ایسا واقعہ ہونا باعث تشویش ہے۔
کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات کے بعد ایونٹ کے آرگنائرز نے نئی دہلی کے بلدیاتی اداروں سے درخواست کی کہ وہ ایونٹ کے دوران ارد گرد گھمتے آوارہ کتوں کے لیے انتظامات کریں۔ جس کے بعد کتوں کے پکڑنے کے لیے 2 گاڑیاں اسٹیڈیم پہنچادی گئی ہیں۔
ایسے واقعات نے بھارت میں کھیلوں کے عالمی مقابلے میں انتظامیہ کے لیے سوالات کھڑے کردیے ہیں۔
اس واقعے پر کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کارتی چدمبرم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ، “ اور ہم اولمپکس کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ انڈیا کے فیصلے کے بعد اس گراؤنڈ میں کچھ نہیں بدلا ہے۔
یاد رہے کہ رواں برس ہی اگست میں بھارتی سپریم کورٹ نے نئی دہلی کی حکومت کو کتوں کو ختم کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔