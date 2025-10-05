لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 05, 2025  
11 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

بلوچستان: فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں پر مقامی قبائل کا حملہ، 4 دہشت گرد ہلاک

کلی آدم زئی کورکی کی خواتین نے قرآن کا واسطہ دے کر دہشت گردوں کو علاقے سے جانے کی اپیل کی، مگر دہشت گردوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مقامی خواتین کو مسلسل ہراساں کرتے رہے.
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 05 اکتوبر 2025 12:17pm
پاکستان
علامتی تصویر
علامتی تصویر

بلوچستان کے علاقے کورکی میں مقامی قبائل اور فتنۃ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں چار دہشت گرد مارے گئے جبکہ دو زخمی ہوگئے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے مقامی قبائل کے اصرار کے باوجود علاقے کو خالی کرنے سے انکار کیا تھا۔

ذرائع نے بتایا کہ کلی آدم زئی کورکی کی خواتین نے قرآن کا واسطہ دے کر دہشت گردوں کو علاقے سے جانے کی اپیل کی، مگر دہشت گردوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مقامی خواتین کو مسلسل ہراساں کرتے رہے۔ اس اشتعال انگیزی کے بعد قبائل نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا۔

AAJ News Whatsapp

ذرائع کے مطابق جھڑپ کے دوران مقامی قبیلے کا ایک فرد شہید اور دو زخمی ہوئے۔

مقامی قبائل نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے علاقے کو کسی صورت دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔

مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے بہادر عوام پر فتنۃ الہندوستان کا اصل چہرہ اب واضح ہو چکا ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے اور مقامی روایات پامال کرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس فتنے کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ بلوچ اقدار سے۔

بلوچستان

BLA

Fitna Al Hindustan

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین