ابرار احمد کے بعد ایک اور قومی کرکٹر نے شادی کرلی
قومی کرکٹر ابرار احمد کے بعد ایک اور پاکستانی کرکٹر شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔
نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق قومی ٹیسٹ کرکٹر کامران غلام رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئے ہیں جن کی شادی کی تقریب میں دیگر قومی کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔
کامران غلام کے ولیمے کی تقریب میں قومی کرکٹر محمد رضوان، صاحبزادہ فرحان ، افتخار احمد، فخر زمان، نسیم شاہ اور ساجد خان سمیت مقامی کرکٹرز بھی شریک ہوئے۔
کامران غلام کے ولیمے کی تقریب پشاور میں منعقد ہوئی جہاں کرکٹر کے دوست اور عزیز و اقارب سمیت ساتھی کرکٹرز نے بھی شرکت کی۔
قومی کرکٹرز نے کامران غلام کو شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے زندگی کی نئی اننگز کے آغاز پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔
خیال رہے گزشتہ روز ہی پاکستان کے نوجوان کرکٹر ابرار احمد کی بھی شادی ہوئی تھی اور ان کے ولیمے کی تقریب 6 اکتوبر کو ہو گی۔