لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 05, 2025  
11 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

ابرار احمد کے بعد ایک اور قومی کرکٹر نے شادی کرلی

شادی کی تقریب میں دیگر قومی کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔
ویب ڈیسک
شائع 05 اکتوبر 2025 02:07pm
لائف اسٹائل

قومی کرکٹر ابرار احمد کے بعد ایک اور پاکستانی کرکٹر شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں۔

نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے مطابق قومی ٹیسٹ کرکٹر کامران غلام رشتہ ازدواج میں منسلک ہوگئے ہیں جن کی شادی کی تقریب میں دیگر قومی کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔

کامران غلام کے ولیمے کی تقریب میں قومی کرکٹر محمد رضوان، صاحبزادہ فرحان ، افتخار احمد، فخر زمان، نسیم شاہ اور ساجد خان سمیت مقامی کرکٹرز بھی شریک ہوئے۔

کامران غلام کے ولیمے کی تقریب پشاور میں منعقد ہوئی جہاں کرکٹر کے دوست اور عزیز و اقارب سمیت ساتھی کرکٹرز نے بھی شرکت کی۔

AAJ News Whatsapp

قومی کرکٹرز نے کامران غلام کو شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے زندگی کی نئی اننگز کے آغاز پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

خیال رہے گزشتہ روز ہی پاکستان کے نوجوان کرکٹر ابرار احمد کی بھی شادی ہوئی تھی اور ان کے ولیمے کی تقریب 6 اکتوبر کو ہو گی۔

Pakistani Test Cricketer

kamran ghulam married

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین