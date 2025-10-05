لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 06, 2025  
12 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Can Trump Peace Plan Bring Full Gaza Ceasefire? Rubaroo with Shaukat Piracha

Can Trump Peace Plan Bring Full Gaza Ceasefire? Rubaroo with Shaukat Piracha
Published 05 Oct, 2025 11:00pm
ویڈیوز
Can Trump Peace Plan Bring Full Gaza Ceasefire? Rubaroo with Shaukat Piracha
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین