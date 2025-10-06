صدر این بی پی کا معاشی ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کے کردار پر زور
نیشنل بینک آف پاکستان (این بی پی) کے صدر و سی ای او رحمت علی حسنی نے پشاور میں منعقدہ پاکستان بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی معیشت کی پائیدار ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کا کردار اہم اور فیصلہ کن ہے۔
گورنر خیبرپختونخوا کی سرپرستی میں ”Shaping What’s Next“ کے عنوان سے منعقدہ سمٹ کی میزبانی نٹ شیل گروپ اور البرکہ بینک (پاکستان) لمیٹڈ نے مشترکہ طور پر کی، جس کے لیے انہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (OICCI) کی اسٹریٹجک شراکت داری حاصل تھی۔
”ڈائیلاگ آن دی سمفونیز آف ایکوسسٹمز“ کے عنوان سے منعقدہ سیشن کے دوران رحمت حسنی نے کہا کہ این بی پی ملک کا پہلا ادارہ ہے جس نے رینوایبل انرجی کی فنانسنگ کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بینک پائیدار توانائی کے فروغ اور ملک کی گرین ٹرانزیشن میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ بینک کا منافع پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات اور عوامی ضروریات سے براہ راست منسلک ہے۔ چیلنجنگ شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کو اعتماد دینے کے ساتھ ساتھ اصلاحات بھی ضروری ہیں۔
رحمت علی حسنی نے کہا کہ این بی پی کی توجہ خطرناک یا غیرمستحکم شعبوں کے بجائے ایسے پائیدار اور مضبوط شعبوں پر ہے جو حقیقی معاشی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں، تاہم پائیدار ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کے بھروسے کو مستحکم بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مالی شمولیت اور سرمایہ تک وسیع تر اور منصفانہ رسائی کے ذریعے عوام کو بااختیار بنانا انہیں معیشت کا فعال شراکت دار بناتا ہے۔ اس سے نہ صرف مقامی کمیونیٹیز مستحکم ہوتی ہیں بلکہ ملک بھر میں پائیدار ترقی کو فروغ ملتاہے۔
سیشن کی نظامت اسپیکٹروکو ایل ایل سی، یو ایس اے کے شریک بانی اور شراکت دار سجید اسلم نے کی۔ پینل میں شامل مقررین میں محمد ناصر سلیم، صدر و سی ای او، ایچ بی ایل؛ جہانگیر پراچہ، ایم ڈی اور سی ای او، فوجی فرٹیلائیزر کمپنی لمیٹڈ؛ جہانزیب خان،صدر اور سی ای او، ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک؛اور محمد علی گل فراز،سی ای او، دبئی اسلامک بینک پاکستان لمیٹڈ شامل تھے۔