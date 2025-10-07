لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, اکتوبر 07, 2025  
13 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قید سے رہائی کے بعد اردن پہنچ گئے، ’ہم پر کتّے چھوڑے گئے‘

مشتاق احمد خان کو جلد وطن واپس لایا جائے گا، سفارتی ذرائع
شوکت پراچہ
اپ ڈیٹ 07 اکتوبر 2025 06:15pm
پاکستان

سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیلی قید سے رہا کردیا گیا ہے۔ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ان کی رہائی کی باضابطہ تصدیق کردی ہے۔ مشتاق احمد کا رہائی کے بعد کہنا ہے کہ اسرائیلوں نے ہم پر کتے چھوڑے اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔

مشتاق احمد خان کو اسرائیلی فورسز نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے بحری قافلے ”گلوبل صمود فلوٹیلا“ سے دیگر افراد کے ہمراہ گرفتار کیا تھا۔

ان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کی جانب سے مسلسل سفارتی کوششیں جاری رہیں، جن کے نتیجے میں بالآخر ان کی رہائی ممکن ہوئی۔

وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مشتاق احمد خان کی رہائی پاکستان کی مؤثر سفارتی کاوشوں کا ثمر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متعلقہ ادارے سابق سینیٹر کی واپسی کے انتظامات میں مصروف ہیں۔

AAJ News Whatsapp

رہائی کے بعد سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے اردن پہنچ کر ویڈیو پیغام میں انکشاف کیا کہ اسرائیلی فورسز نے قید کے دوران ان پر بدترین تشدد کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ ’ہم پر کتے چھوڑے گئے، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں اور جسمانی و ذہنی اذیت دی گئی۔‘

انہوں نے کہا کہ وہ 5 سے 6 دن اسرائیلی جیل میں قید رہے، جس کے بعد 150 ساتھیوں سمیت انہیں رہا کر دیا گیا۔ مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت اردن میں موجود ہیں اور جلد پاکستان واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔

انہوں نے اعلان کیا کہ ’ہم اسرائیل کے خاتمے اور مسجد اقصیٰ کی آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔‘

Israel

Mushtaq Ahmed

Foreign Minister Ishaq Dar

Global Sumud flotilla

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین