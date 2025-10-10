ہر ’بیٹی‘ کے آنے سے زندگی میں برکت بڑھی، منیب بٹ
پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف اداکار منیب بٹ نے اپنی بیٹیوں کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی ہر بیٹی ان کے لیے خوشیوں اور کامیابیوں کا باعث بنی۔
منیب بٹ نہ صرف اپنی شاندار اداکاری کے باعث مداحوں کے دلوں میں جگہ رکھتے ہیں بلکہ اپنی خوبصورت فیملی کے ساتھ ان کی محبت بھری تصویریں اور ویڈیوز بھی لوگوں کو بے حد پسند آتی ہیں۔
ان کی اہلیہ، معروف اداکارہ ایمن خان، پاکستان کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی سیلیبریٹیز میں شامل ہیں۔ اس جوڑے کی تین پیاری پیاری بیٹیاں امل، میرال اور نیمل ہیں۔
حال ہی میں زارا نور عباس کے پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے منیب بٹ نے انکشاف کیا کہ جب سے وہ بیٹیوں کے باپ بنے ہیں، ان کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں آئی ہے۔ ان کے مطابق، ہر بیٹی کی آمد نے ان کی دنیا کو مزید روشن کر دیا۔
انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جس سال میرے گھر بیٹی ہوئی اس سال اللہ نے میرے رزق اور کامیابیوں میں اضافہ کیا۔ ہر نئی بیٹی کے ساتھ مجھے کسی نہ کسی بڑی کامیابی یا نئے موقع کا سامنا ہوا۔
منیب بٹ نے بتایا کہ ان کے کیریئر کے اہم سنگ میل کامیاب ڈرامے، نئے پروجیکٹس، اور مالی ترقی ہمیشہ انہی ادوارمیں آئے جب ان کی بیٹیاں پیدا ہوئیں۔
انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نیمل بٹ کی پیدائش کے بعد بھی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کی ایک نئی لہر آئی ہے۔
منیب بٹ کے مطابق، بیٹیاں واقعی اللہ کی رحمت ہیں اور ان کے آنے سے گھر میں محبت، سکون اور کامیابی سب بڑھ جاتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر مداحوں نے بھی ان کے اس جذبے کو بے حد سراہا اور کئی صارفین نے لکھا کہ“ایسے والد ہی اصل ہیرو ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو نعمت سمجھتے ہیں۔“