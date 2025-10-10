لائیو ٹی وی  
جمعہ, اکتوبر 10, 2025  
16 Rabi Al-Akhar 1447  
جامعہ کراچی میں طالبہ بس پوائنٹ کی زد میں آکر جاں بحق

حادثہ پوائنٹ بس سے اترتے ہوئے پیش آیا ہے، پولیس
ویب ڈیسک
شائع 10 اکتوبر 2025 11:59am
پاکستان
Female Student Di*s in Bus Accident at Karachi University - Pakistan News

جامعہ کراچی میں طالبہ بس پوائنٹ کی زد میں آکر جاں بحق ہوگئی ہے۔

پولیس کے مطابق طالبہ جامعہ کراچی کی بس پوائنٹ میں سوار تھی، حادثہ پوائنٹ بس سے اترتے ہوئے پیش آیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق حادثہ جامعہ کراچی ڈاکٹر محمود حسن لائبریری کے سامنے پیش آیا، طلبہ نے واقعے کے خلاف احتجاج شروع کردیا ہے۔

طالبہ کی شناخت انیقہ سعید کے نام سے ہوئی ہے جو سوشل ورک کی طالبہ تھی۔ پوائنٹ نے یونیورسٹی کے اندر روڈ کراس کرتے ہوئے طلبہ کے اوپر بس چڑھادی۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد طالبہ کو قریبی اسپتال لے جایا گیا تھا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکی۔

