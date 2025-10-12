لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
18 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

کراچی سمیت سندھ بھر میں دفعہ 144 نافذ، احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں پر پابندی عائد

محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
حمنہ نثار
شائع 12 اکتوبر 2025 05:00pm
پاکستان

سندھ حکومت نے صوبے بھر میں امن و امان کی صورت حال کے پیش نظر ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کردی، جس کے تحت احتجاج، مظاہرے، دھرنے اور ریلیوں پر پابندی عائد کردی گئی ہے۔

اتوار کو سندھ حکومت نے صوبے بھر میں احتجاج، مظاہرے، دھرنے اور ریلیوں پر ایک ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق پابندی سیکشن 144 ضابطہ فوجداری کے تحت نافذ کی گئی ہے، جس کے تحت 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی جب کہ صوبے میں امن و امان کی صورت حال کے پیش نظر یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔

ترجمان سندھ حکومت کے مطابق آئی جی سندھ کی سفارش پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ ممکنہ امن و امان کے مسائل سے بروقت نمٹا جا سکے۔

AAJ News Whatsapp

نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ سیکشن 144 کی خلاف ورزی کی صورت میں سیکشن 188 تعزیراتِ پاکستان کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز کو خلاف ورزی پر مقدمات درج کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔

سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ امن عامہ کے قیام اور صوبے میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر تھے لہٰذا حکم نامہ فوری طور پر مؤثر ہوگیا ہے اور صوبے کے تمام اضلاع پر لاگو ہوگا۔

karachi

Section 144

Sindh government

Sindh Police

section 144 imposed

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین