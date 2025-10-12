لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
18 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

جنوبی بحیرہ چین میں فلپائن اور چین کی بحریہ کے درمیان تصادم

تاحال کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی
ویب ڈیسک
شائع 12 اکتوبر 2025 06:44pm
دنیا

جنوبی بحیرہ چین میں فلپائن اور چین کی بحریہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگیا۔

خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کے کوسٹ گارڈ نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں فلپائن کی دو سرکاری کشتیاں غیر قانونی طور پر چینی پانیوں میں داخل ہوئیں، جس کے نتیجے میں تصادم ہوا۔

چینی حکام کے مطابق، فلپائنی کشتیوں میں سے ایک نے سینڈی کی کے قریب چینی کوسٹ گارڈ جہاز کے انتہائی قریب، خطرناک انداز میں آنے کی کوشش کی، جس سے دونوں جہازوں کے درمیان تصادم ہوا۔ چین نے اس واقعے کی مکمل ذمہ داری فلپائن پر عائد کی ہے۔

AAJ News Whatsapp

اس تصادم کی جگہ اسپرٹلی جزائر کا حصہ ہے، جو جنوبی بحیرہ چین کے متنازعہ علاقے میں واقع ہے۔ یہ علاقہ منیلا اور بیجنگ کے درمیان برسوں سے کشیدگی کا مرکز رہا ہے، جہاں کئی مرتبہ جھڑپیں اور مخاصمتیں ہو چکی ہیں۔

چینی حکام نے بتایا کہ فلپائنی نیوی کی کشتی نے جان بوجھ کر چینی بحری جہاز کا راستہ روکنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں چینی بحریہ نے فلپائنی کشتیوں پر پانی کی توپ چلائی اور ایک کشتی کو ٹکر مار دی۔

یہ قریبی جزیرہ، جس کے حوالے سے تصادم ہوا، دونوں ممالک کا متنازعہ دعویٰ ہے اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے بھی کشیدگی رہی ہے۔

چین اور فلپائن کے درمیان جنوبی بحیرہ چین میں بحری کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور اس واقعے سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے۔

South China Sea

clashes

between the

Philippine and Chinese

navies

in the

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین