گٹکے کی تشہیر کے بعد اجے دیوگن نے شراب فروشی شروع کردی

بالی ووڈ کے مشہور اداکار اجے دیوگن نے ایک نئے لگژری وہسکی برانڈ ’گلن جرنیز‘ کی لانچنگ کی ہے۔ یہ وہسکی خاص طور پر بھارتی مارکیٹ کے لیے بنائی گئی ہے اور فی الحال ممبئی کے چند اسٹورز پر دستیاب ہے۔
یہ وہسکی اسکاٹش ہائی لینڈز میں بنتی ہے۔ اجے دیوگن کا کہنا ہے کہ، آج کل وہسکی کے شوقین لوگ ایسے مالٹ پسند کرتے ہیں جن میں روایت اور جدت دونوں شامل ہوں۔’گلن جرنیز‘ ایک ایسی ہی وہسکی ہے۔
وہسکی سب سے پہلے مہاراشٹرا میں لانچ ہوئی ہے۔ اگلے مہینوں میں یہ ہریانہ، اتر پردیش، گوا اور چندی گڑھ میں بھی دستیاب ہوگی اور پھر دیگر شہروں تک پھیلائی جائے گی۔
اس سے قبل بھی کئی بالی ووڈ اور کھیلوں کی مشہور شخصیات نے اپنی اپنی شراب کے برانڈز مارکیٹ میں متعارف کرائے ہیں۔ شاہ رخ خان اور ان کے بیٹے آرین خان کا برانڈ ’ ڈی یاول‘ ہے، جس کی خاص وہسکی ’انسیپشن‘بہت پسند کی جاتی ہے۔
سنجے دت کی اپنی وہسکی ’دی گلنوک‘ ہے، جب کہ کرکٹر یووراج سنگھ نے ’ٹیکیلا‘ کا برانڈ ’فینو‘ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ، اداکار رنا دگگوبتی اور موسیقار انیرودھ روی چندر کا ’ٹیکیلا‘ برانڈ ’لوکا کولا‘ بھی جلد بھارت میں دستیاب ہوگا۔