لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, اکتوبر 14, 2025  
20 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Kalam Snowfall | Badgoi Top Covered in Snow | Tourists Rush to Swat Valley - Aaj Pakistan News

Kalam Snowfall | Badgoi Top Covered in Snow | Tourists Rush to Swat Valley - Aaj Pakistan News
Published 14 Oct, 2025 06:30pm
ویڈیوز
Kalam Snowfall | Badgoi Top Covered in Snow | Tourists Rush to Swat Valley - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین