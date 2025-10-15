شاہ رخ خان کی بیٹی کا بوائے فرینڈ کون؟ ایک رقص نے پول کھول دیا
مشہور فیشن ڈیزائنر منیش ملہوترا کی اسٹار اسٹڈڈ دیوالی پارٹی میں سہانا اور اگستیا کی مشترکہ پرفارمنس خاص توجہ کا مرکز بن گئی۔
اس جشن میں فلمی دنیا کے بڑے ستارے ایک چھت تلے جمع ہوئے، لیکن سب کی توجہ سہانا خان اور اگستیا نندا کی زبردست ڈانس پرفارمنس کی طرف مڑ گئی، جس کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا ہے۔
فیشن انفلوئنسر سکشی سندوانی نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر اس تقریب کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں سہانا اور اگستیا کے ساتھ ساتھ شویتا بچن کو بھی رقص کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
اس ویڈیو میں سہانا اور اگستیا کے درمیان خوبصورت ہم آہنگی اور خوشی جھلکتی ہے، جہاں دونوں ڈانس کرتے ہوئے محفل کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ شویتا بچن بھی پیچھے سے گانے کی تال پر اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتی دکھائی دی ہیں۔ یہ گانا امیتابھ بچن، ابھیشیک بچن اور آیشوریا رائے نے فلم ’بنٹی اور ببلی‘ میں گایا تھا جس نے اس نغمے کو ہمیشہ کے لیے کلاسک بنا دیا۔
سوشل میڈیا پر اس وائرل ویڈیو پر مداحوں نے خوب تعریف کی اور سہانا و اگستیا کی جوڑی کو ’کیمیا‘ قرار دیا۔ کئی صارفین نے ان کے رومانوی افواہوں کو ہوا دیتے ہوئے انہیں مستقبل کے ایک خوبصورت جوڑے کے طور پر دیکھا۔
سہانا خان اور اگستیا نندا نے بالی ووڈ میں اپنے کریئر کا آغاز زویا اختر کی او ٹی ٹی فلم ”دی آرچیز“ سے کیا ہے، جو 2023 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں خوشی کپور، ویدنگ رینا، مہیڑ اہوجا، ڈاٹ اور یوراج منڈا بھی شامل تھے۔ یہ فلم ایک نوجوانوں کی میوزیکل کامیڈی ہے، جسے ملے جلے ردعمل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
سہانا اور اگستیا کی دوستی اور ساتھ نظر آنے کی خبریں کافی عرصے سے گردش میں ہیں۔ اگرچہ دونوں نے اپنے تعلقات کی تصدیق نہیں کی، لیکن ان کی مشترکہ تقریبات اور پبلک شوز نے فینز کی دلچسپی میں اضافہ کر دیا ہے۔
اگستیا نندا فلم ”اکیس“ میں نظر آئیں گے، جس میں دھرمیندر اور جیدیب اہلوت شامل ہیں۔ یہ فلم دوسری جنگ عظیم کے ایک وار ہیرو کی زندگی پر مبنی ہے اور سری رام راگھوان کی ہدایت کاری میں بن رہی ہے۔
دوسری جانب سہانا خان فلم ”کنگ“ میں اپنے والد شاہ رخ خان کے ساتھ مرکزی کردار میں دکھائی دیں گی۔ یہ فلم سدھارتھ آنند کی ہدایت کاری میں تیار ہو رہی ہے جس میں جیکی شروف، انیل کپور، ارشد وارثی، رانی مکرجی، ابھیشیک بچن اور دیپیکا پڈوکون بھی اہم کرداروں میں شامل ہیں۔